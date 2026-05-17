韓劇《Girigo：奪命許願》在播出後，火速登上Netflix全球64個國家的冠軍寶座，驚悚劇情引發熱議。5名高中生對著手機App「Girigo」許願，只要願望實現，就會在24小時內死亡。劇情還延伸到靈界世界、古老的薩滿巫術等，其中拿美工刀割喉的片段，更是讓觀眾頭皮發麻。但結局雖然解除了App的根源，但似乎又開啟了新一輪的詛咒，也讓人猜測是否會有第2季。《NOWNEWS今日新聞》也整理了該劇懶人包，讓大家劇情、角色、亮點一次看。
📌以下為本文重點：
《Girigo：奪命許願》劇情大綱
《Girigo：奪命許願》角色介紹
《Girigo：奪命許願》收看平台
《Girigo：奪命許願》必看亮點
《Girigo：奪命許願》劇情大綱
《Girigo：奪命許願》故事背景發生在「瑞林高中」，校園內流傳著一款名為「Girigo」的神祕手機App，可以實現任何願望，無論是想要考試滿分、獲得超高人氣，甚至是對仇人進行復仇等，都可以實現。一名學生崔亨旭先行下載後，又推薦給其他4位朋友，不料他在願望實現後自殺身亡，也讓他的友人開始尋找App的祕密，想要破除詛咒。主角們在追查真相的過程中，發現App背後隱藏著關於「巫堂之女」的深重怨念與詛咒，他們必須在計時結束前揭開真相，才能在致命的魔爪中求生。
《Girigo：奪命許願》角色介紹
劉世雅（全昭映 飾）
全昭映飾演即將加入國家代表隊的田徑隊成員劉世雅，她在親眼目睹好友崔亨旭的死亡後，決定找尋「Girigo」的真相，並與巫堂一起進入靈界，找尋詛咒的根源。
林娜莉（康美娜 飾）
康美娜飾演外表亮眼的校園風雲人物林娜莉，她因醉酒對討厭的人許下「死亡願望」而引發連鎖反應，之後因強烈的負罪感與怨靈的挑撥，逐漸轉變為反派角色。
金建宇（白宣號 飾）
白宣號飾演世雅的祕密男友，他為了讓世雅能陪他參加亨旭的生日派對而許願，不料卻被倒計時步步緊逼，直到世雅用自己的命許願救他，才讓計時停止。
姜河俊（玄祐碩 飾）
玄祐碩飾演5名高中生好友中的「智囊」，對電腦編碼與邏輯有著敏銳的洞察力。雖然自己沒許願，但他試圖從程式邏輯層面破解「Girigo」，並協助世雅尋求超自然力量的幫助。
崔亨旭（李孝濟 飾）
李孝濟飾演團隊中的開心果崔亨旭，他是第一個使用「Girigo」並許願獲得數學滿分的人，也因此成為第一個付出生命代價的受害者。
姜陽光（全素妮 飾）
全素妮飾演河俊的姐姐姜陽光，她原本在知名企業工作，突然放棄平凡生活成為一名實力強大的巫堂（靈媒）。她洞察到「Girigo」的本質是怨靈設下的詛咒，並與主角們解開幕後真相。
鈴鐺（盧載沅 飾）
盧載沅飾演姜陽光的夥伴鈴鐺，他同樣具備超自然感應能力的靈媒，為了不能離開屋子的陽光，親自出面帶領主角團對抗惡靈。
權詩媛（崔主恩 飾）
崔主恩飾演「Girigo」開發者權詩媛，她是巫堂的女兒，因過去校園中的誤會與霸凌，種下了這場詛咒的禍根。
都慧玲（權雅凜 飾）
權雅凜飾演「Girigo」最早測試者之一都慧玲，她在權詩媛的欺騙下，向喜歡的人告白，不料卻被對方公開到全校的電視上，她因此許下了死亡願望。
《Girigo：奪命許願》收看平台
《Girigo：奪命許願》已在2026年4月24日於Netflix上線，全劇共8集。
《Girigo：奪命許願》必看亮點
App結合古老詛咒 與現代科技的奇妙合體
《Girigo：奪命許願》中講述在現代科技的手機App許願，實現願望的24小時後，就會以離奇方式死亡。雖然方式是來自現代科技，但裡面卻隱藏著古老的薩滿詛咒、巫堂等元素。當角色把App推薦給朋友時，這種社交行為無意中成了傳播死亡的推手。
結局埋伏筆 觀眾瘋猜有第2季
結局中，雖然主角團解決了App開發者權詩媛、與首位下詛咒的都慧玲，但彩蛋中卻出現跟崔亨旭討論過「Girigo」App的網友，他在受到林娜莉的指使下，跑到學校拿回對方手機，並再度開啟「Girigo」App，似乎又要開始新一輪詛咒，而這次幕後黑手恐就是林娜莉。
另一個伏筆則是，鈴鐺在被傷了眼睛後，突然可以看到鬼，也看到了限制姜陽光踏出屋子的原因。在結局中，他告訴對方自己找到了讓陽光踏出門的方法，讓大家猜測可能會在第2季中揭曉。
死亡方式超血腥 恐怖倒數讓觀眾跟著入戲
劇中的死亡方式都拍得非常有真實感，其中用美工刀割喉噴血的那一幕，更是讓大家看的都起雞皮疙瘩。除此之外，App的恐怖倒數，與主角們被控制後的變化，都讓觀眾跟著劇情一起緊張，一起猜測現在螢幕上的人到底是被鬼控制，還是真的角色在說話。
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《Girigo：奪命許願》劇情大綱
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《Girigo：奪命許願》必看亮點
《Girigo：奪命許願》劇情大綱
《Girigo：奪命許願》故事背景發生在「瑞林高中」，校園內流傳著一款名為「Girigo」的神祕手機App，可以實現任何願望，無論是想要考試滿分、獲得超高人氣，甚至是對仇人進行復仇等，都可以實現。一名學生崔亨旭先行下載後，又推薦給其他4位朋友，不料他在願望實現後自殺身亡，也讓他的友人開始尋找App的祕密，想要破除詛咒。主角們在追查真相的過程中，發現App背後隱藏著關於「巫堂之女」的深重怨念與詛咒，他們必須在計時結束前揭開真相，才能在致命的魔爪中求生。
《Girigo：奪命許願》角色介紹
劉世雅（全昭映 飾）
全昭映飾演即將加入國家代表隊的田徑隊成員劉世雅，她在親眼目睹好友崔亨旭的死亡後，決定找尋「Girigo」的真相，並與巫堂一起進入靈界，找尋詛咒的根源。
林娜莉（康美娜 飾）
康美娜飾演外表亮眼的校園風雲人物林娜莉，她因醉酒對討厭的人許下「死亡願望」而引發連鎖反應，之後因強烈的負罪感與怨靈的挑撥，逐漸轉變為反派角色。
金建宇（白宣號 飾）
白宣號飾演世雅的祕密男友，他為了讓世雅能陪他參加亨旭的生日派對而許願，不料卻被倒計時步步緊逼，直到世雅用自己的命許願救他，才讓計時停止。
姜河俊（玄祐碩 飾）
玄祐碩飾演5名高中生好友中的「智囊」，對電腦編碼與邏輯有著敏銳的洞察力。雖然自己沒許願，但他試圖從程式邏輯層面破解「Girigo」，並協助世雅尋求超自然力量的幫助。
崔亨旭（李孝濟 飾）
李孝濟飾演團隊中的開心果崔亨旭，他是第一個使用「Girigo」並許願獲得數學滿分的人，也因此成為第一個付出生命代價的受害者。
姜陽光（全素妮 飾）
全素妮飾演河俊的姐姐姜陽光，她原本在知名企業工作，突然放棄平凡生活成為一名實力強大的巫堂（靈媒）。她洞察到「Girigo」的本質是怨靈設下的詛咒，並與主角們解開幕後真相。
鈴鐺（盧載沅 飾）
盧載沅飾演姜陽光的夥伴鈴鐺，他同樣具備超自然感應能力的靈媒，為了不能離開屋子的陽光，親自出面帶領主角團對抗惡靈。
權詩媛（崔主恩 飾）
崔主恩飾演「Girigo」開發者權詩媛，她是巫堂的女兒，因過去校園中的誤會與霸凌，種下了這場詛咒的禍根。
都慧玲（權雅凜 飾）
權雅凜飾演「Girigo」最早測試者之一都慧玲，她在權詩媛的欺騙下，向喜歡的人告白，不料卻被對方公開到全校的電視上，她因此許下了死亡願望。
《Girigo：奪命許願》已在2026年4月24日於Netflix上線，全劇共8集。
《Girigo：奪命許願》必看亮點
App結合古老詛咒 與現代科技的奇妙合體
《Girigo：奪命許願》中講述在現代科技的手機App許願，實現願望的24小時後，就會以離奇方式死亡。雖然方式是來自現代科技，但裡面卻隱藏著古老的薩滿詛咒、巫堂等元素。當角色把App推薦給朋友時，這種社交行為無意中成了傳播死亡的推手。
結局埋伏筆 觀眾瘋猜有第2季
結局中，雖然主角團解決了App開發者權詩媛、與首位下詛咒的都慧玲，但彩蛋中卻出現跟崔亨旭討論過「Girigo」App的網友，他在受到林娜莉的指使下，跑到學校拿回對方手機，並再度開啟「Girigo」App，似乎又要開始新一輪詛咒，而這次幕後黑手恐就是林娜莉。
另一個伏筆則是，鈴鐺在被傷了眼睛後，突然可以看到鬼，也看到了限制姜陽光踏出屋子的原因。在結局中，他告訴對方自己找到了讓陽光踏出門的方法，讓大家猜測可能會在第2季中揭曉。
死亡方式超血腥 恐怖倒數讓觀眾跟著入戲
劇中的死亡方式都拍得非常有真實感，其中用美工刀割喉噴血的那一幕，更是讓大家看的都起雞皮疙瘩。除此之外，App的恐怖倒數，與主角們被控制後的變化，都讓觀眾跟著劇情一起緊張，一起猜測現在螢幕上的人到底是被鬼控制，還是真的角色在說話。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110