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▲苑瓊丹在《唐伯虎點秋香》裡扮演「石榴姐」的搞笑演出和醜怪造型，讓台灣觀眾印象深刻。（圖／翻攝自IMDb）

▲苑瓊丹（如圖）在周星馳喜劇中就算不特別扮醜，也飾演尖酸刻薄的角色，都沒什麼形象。（圖／翻攝自微博）

▲苑瓊丹後來與身價數億的「玻璃大王」結婚，目前已經是貴婦。（圖／YouTube@MariaChung888）

周星馳的搞笑喜劇喜歡把女星弄醜，莫文蔚、趙薇在《食神》與《少林足球》的嚇人扮相至今也已是經典。不過在被他弄醜的女星之中，《唐伯虎點秋香》的「石榴姐」苑瓊丹很少會給人「美女被惡搞」的感覺。其實她最早進入演藝圈時，也是外型俏麗的清秀佳人，年輕時的樣貌讓不少喜劇觀眾驚呼：「這真的是她嗎？」2004年，苑瓊丹和「玻璃大王」黃乃掦相親後一見鍾情，最後嫁給身價2億港幣（約合台幣8億）的他，之後不用在戲劇中再刻意扮醜、耍寶。苑瓊丹在周星馳喜劇中最經典的角色—石榴姐，以驚人的妝容、自我感覺良好的表情，讓觀眾印象深刻，她在周星馳其他電影包括《鹿鼎大帝》、《武狀元蘇乞兒》等，就算不刻意扮醜，角色也都是老鴇之類尖酸刻薄、和「氣質」兩字不沾邊，幾乎令人難以相信她年輕時也曾清新、秀麗，不比美女主角遜色到哪。62歲的苑瓊丹是從亞洲電視第一期藝員訓練班出身，黃秋生是她的同學，畢業後就在亞視的劇集中演出，時裝與古裝都有。她曾經在歷史大戲《西施》中扮演東施，造型卻不像一般印象裡醜怪，反而顯得清麗脫俗。根據武俠大師梁羽生原著改編的《雲海玉弓緣》中，苑瓊丹則扮演異族女子，民族風的扮相另有一種美感。儘管香港當地因為慣性收視，亞視永遠被TVB壓倒，甚至亞視的男女主角都不一定有高知名度，苑瓊丹還是沒有跳槽，一度還演到女二的角色。不料她年輕時心直口快，看到有人一直戲約不斷，講了句：「原來這是什麼派系電視台嗎？」很快就從女二降到路人甲，只能想辦法在電影圈求發展，因此在喜劇片裡不計形象、美醜，闖出自己的一片天。她曾經與殭屍片中扮演道長出名的林正英有一段情，最終因林正英癌症去世而天人永隔。苑瓊丹後來和「玻璃大王」黃乃掦相親後一見鍾情，最後嫁給身價2億港幣（約合台幣8億）的他，也不用在戲劇中再刻意扮醜、耍寶。近年她還是持續有演出，只是觀眾看了她曾經漂亮的劇照，再想到周星馳電影裡的她，還是忍不住想問：「這麼漂亮的人，得有多大勇氣才能去演丑角？」