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民進黨日前正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，資深媒體人吳子嘉直指，若沈伯洋最終得票率低於2022年候選人陳時中的基本盤，將是非常危險的警訊，甚至衝擊賴清德2028年連任的氣勢。對此，前立委郭正亮昨（14）日指出，這次台北市只有2個人出來選，現任台北市長蔣萬安一舉拿超過65％的可能性很高！沈伯洋如果一敗塗地，不只會害到市議員，想連任的賴清德、新北市蘇巧慧也都會受影響。郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，吳子嘉講的話是有道理的，如果沈伯洋真的選輸陳時中的32%，人家就會認為賴清德提錯人，帳就會算在賴清德頭上。尤其這次只有2個人出來選，沈伯洋要拿下32%，空間還很大，蔣萬安拿超過65%的可能性很高。郭正亮提到，很多人對於民進黨怎會搞出沈伯洋出來選還是很驚訝，因為前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌一直表達要選，怎麼不給他選？林右昌比沈伯洋適合多了，感覺是擺明不讓林右昌選！郭正亮甚至說，自己在民進黨也待滿久的，歷來就是淺綠，站在淺綠的觀點，怎樣都難以理解，為什麼最後會搞成這樣？郭正亮認為，沈伯洋如果選得一敗塗地，不只會害到市議員，也會害到選2028的賴清德，尤其是台北市連動，還會害到蘇巧慧。其實蘇貞昌2010年在台北縣選8個月就拿到43%的選票，當時的對手郝龍斌也是很強。如今蘇貞昌原本想說好好幫女兒，還有一點點奮鬥的空間，搞到現在沈伯洋出來選台北，看蘇貞昌是要怎麼弄，選情一定會受影響。