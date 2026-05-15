天后孫燕姿5/15、5/17重返台北舉辦《就在日落以後》巡迴演唱會，今晚（15日）將首度登上台北大巨蛋開唱，讓許多歌迷期待。孫燕姿出道至今有著〈遇見〉、〈天黑黑〉、〈我懷念的〉等代表作，多首金曲至今仍是各大KTV的必點歌。今年初她更推出全新單曲〈飛瀑而下〉作為巡演的重要序章；《NOWNEWS今日新聞》除了整理出演唱會入場攻略、交通之外，攜帶大型行李者也必須先前往寄物，此外由於人潮眾多，提醒大家可多利用大眾交通，活動當日搭乘捷運還能領取補貼！
以下為本文重點：
2026/5/15（五）19:30 【入場時間：17:00】
2026/5/17（日）18:30【入場時間：16:00】
地點：台北大巨蛋
孫燕姿演唱會入場規定
臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊亦有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），活動期間建議儘早使用，非營運時間不提供服務。
另外，也可以找看看全家便利商店的「寄貨＋」，提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，但必須要有FamiPort機台才有提供此服務，且寄放有大小限制，（長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤），太大的行李箱可能無法寄放。
孫燕姿演唱會進場流程
入場位置：
B2 觀眾席 → 請從 Gate 5 入場
B1 看台區 → 請從 Gate 2、3、4、6 入場
B1 身障席 → 請從 Gate 2、3、4、6 入場
L2、L3、L4、L5 看台區 → 請從 Gate 1、B、C 入場
L2、L3、L4 身障席 → 請從 Gate 1 入場
⚠️ 提醒：進入場館前須配合進行安檢，現場會進行驗包動作，建議大家別壓線抵達大巨蛋，提早入場才能避免錯過開場。
孫燕姿演唱會注意事項
①捷運：捷運板南線國父紀念館站4號及5號出口。
🚊 捷運補貼方式：
②公車
捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線。
捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、212夜、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北市觀光巴士紅線聯合報：202、212、212直、212夜、232快、240直、270、299、600、仁愛幹線、忠孝幹線市民光復路口：699。
🚌 更多公車搭乘資訊，請至以下網址或洽詢臺北市公共運輸處查詢臺北市無障礙乘車：https://bit.ly/TCPTO 大臺北公車網站：https://bit.ly/TPE-ebus
③計程車
辦公棟（B1F）：5/15 11:00～23:30、5/17 11:00～22:30
影城棟（B3F）：5/15 10:00～23:30、5/17 10:00～23:00
④接駁專車
活動日規劃 6 條接駁路線：松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線、臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線，請民眾多加利用。
臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線：請於忠孝東路候車處上下車。
松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線：請於光復南路候車處上下車。
臺北大巨蛋周邊如忠孝東路、光復南路均為紅線，「禁止臨時停車」，若仍有接送需求，可至以下路段：
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- 孫燕姿演唱會時間、地點
- 孫燕姿演唱會入場規定
- 孫燕姿演唱會進場流程＆座位圖
- 孫燕姿演唱會注意事項
- 孫燕姿演唱會交通資訊
2026/5/15（五）19:30 【入場時間：17:00】
2026/5/17（日）18:30【入場時間：16:00】
地點：台北大巨蛋
孫燕姿演唱會入場規定
- 任何飲食皆禁止攜帶入內，飲用水除外。
- 禁止攜帶超出 37 x 25 x 11.5 公分的包包及任何形式之行李箱。
- 禁止攜帶任何玻璃瓶類、金屬類容器（如玻璃杯、鐵鋁罐等）。
- 禁止攜帶加壓型噴霧、香水、防狼噴霧。
- 禁止攜帶雷射筆、長柄雨傘、腳架、自拍棒或任何尖銳物體。
- 禁止攜帶打火機、各型態菸品（含電子煙）等任何易燃物品。
- 禁止攜帶板凳、折疊椅等任何形式之墊高物品。
- 禁止攜帶超過 A3 面積的海報及標語、LED 燈牌類、氣球及含有政治性標語的旗幟、橫幅、哨子等任何應援製作物。
臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊亦有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），活動期間建議儘早使用，非營運時間不提供服務。
另外，也可以找看看全家便利商店的「寄貨＋」，提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，但必須要有FamiPort機台才有提供此服務，且寄放有大小限制，（長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤），太大的行李箱可能無法寄放。
孫燕姿演唱會進場流程
入場位置：
B2 觀眾席 → 請從 Gate 5 入場
B1 看台區 → 請從 Gate 2、3、4、6 入場
B1 身障席 → 請從 Gate 2、3、4、6 入場
L2、L3、L4、L5 看台區 → 請從 Gate 1、B、C 入場
L2、L3、L4 身障席 → 請從 Gate 1 入場
孫燕姿演唱會注意事項
- 配合菸害防制法，本活動場所全面禁菸。
- 請勿站立於座椅上觀賞演出，若因此導致場館物品損壞，須負賠償責任。
- 觀眾席禁止跳動，請以拍手代替跳動。
- 嚴禁使用專業拍攝、錄影及錄音設備，包含錄影機、無人機、平板、GoPro等器材（含手機擴充鏡頭、增距鏡、腳架、手持棒、穩定器、自拍棒等），上述物品皆不得攜帶及使用，並嚴禁任何形式之直播。（如經查獲，將由工作人員刪除拍攝內容並要求自行於場外寄物後，方可回到會場內，且概不負責損失與遺失）
①捷運：捷運板南線國父紀念館站4號及5號出口。
🚊 捷運補貼方式：
- 僅限活動當日使用悠遊卡、一卡通或icash實體票證搭乘捷運至台北大巨蛋，始得申請補貼。
- 申請補貼前，該票證不得使用於其他大眾工具，如：公車、台鐵、高鐵、公共自行車。
- 電子支付工具、信用卡不適用此補貼方案。
捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線。
捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、212夜、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北市觀光巴士紅線聯合報：202、212、212直、212夜、232快、240直、270、299、600、仁愛幹線、忠孝幹線市民光復路口：699。
🚌 更多公車搭乘資訊，請至以下網址或洽詢臺北市公共運輸處查詢臺北市無障礙乘車：https://bit.ly/TCPTO 大臺北公車網站：https://bit.ly/TPE-ebus
③計程車
辦公棟（B1F）：5/15 11:00～23:30、5/17 11:00～22:30
影城棟（B3F）：5/15 10:00～23:30、5/17 10:00～23:00
④接駁專車
活動日規劃 6 條接駁路線：松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線、臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線，請民眾多加利用。
臺北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線：請於忠孝東路候車處上下車。
松山車站線、松山機場線、臺北101/世貿線：請於光復南路候車處上下車。
- 營運時間：5/15 17:30～23:30、5/17 16:30～22:30
- 開場尖峰：15分/班散場尖峰：5分/班離峰：30分/班
臺北大巨蛋周邊如忠孝東路、光復南路均為紅線，「禁止臨時停車」，若仍有接送需求，可至以下路段：
- 接送上下客：光復南路臨停區短暫停靠，勿長時間停留。
- 計程車上下客：光復南路臨停區。