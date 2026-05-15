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▲范姜彥豐說自己腳傷好轉，可以回到球場打球了。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

藝人范姜彥豐提告妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）侵害配偶權官司勝訴，獲賠100萬元，但這對於范姜彥豐破碎的婚姻於事無補，他的心情似乎還是很不好受。昨（14）日深夜范姜彥豐更在IG發文，感嘆：｢有時會想著，為什麼感情裡，認真的人往往會受傷？為什麼現實中真誠的人總是被利用？」引起粉絲關注。昨晚范姜彥豐在IG發文，分享一段自己身穿球衣的影片，表示腳傷終於恢復，可以回到球場打籃球。接著他話鋒一轉，開始有感而發地說：｢有時會想著，為什麼感情裡，認真的人往往會受傷？為什麼現實中真誠的人總是被利用？」他說自己曾偶然看到一句話「人的善良要帶有鋒芒」，范姜彥豐認為這就像上天在回應他心中的疑惑：「沒錯，要有鋒芒才能守護自己的底線，守護著心裡在乎的一切。歷練會使人成長，把時間留給想珍惜的人事物吧」。范姜彥豐的這段抒發文，難免讓人聯想到他和粿粿失敗的婚姻。范姜彥豐曾在影片中指控，在他抓包粿粿外遇前，粿粿曾試圖引導他簽署「放棄婚後財產」的協議，他後來得知真相後恍然大悟，懷疑粿粿那時就在密謀離婚。粿粿則反控范姜彥豐跟她要錢，曾向她開口要求1600萬元作為簽字離婚的條件，兩人因此展開離婚協議，目前尚未正式完成離婚程序；范姜彥豐日前出席公開活動時，坦言身分證配偶欄還有粿粿的名字。另外，有粉絲發現兩人的女兒本來乳名叫「粿醬」，如今已改名為「浠浠」，可見范姜彥豐極度想切割粿粿。