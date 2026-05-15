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美國總統川普與中國國家主席習近平昨（14）日進行「川習會」，但美國白宮於會後發出的摘要中，並未提及台灣。值得注意的是，美國國務卿盧比歐在川習會後接受美國媒體訪問時提到，他認為中國可能更偏好台灣能自發性地加入他們，例如在台灣內部進行公民投票。對此，民進黨立委王定宇指出，這意味著台灣問題，美國明確表示不接受武力選項，川普不說的，盧比歐已經說了。王定宇昨發文指出，盧比歐在中國領土上接受《NBC》專訪，記者問他：「中國會武力犯台嗎？」盧比歐的回答畫龍點睛：「北京更希望台灣用選票、而不是砲彈解決問題」，言下之意清晰無比：武力選項，美國不接受。王定宇表示，這句話，就是川普透過國務卿對全世界發出的正式聲明：「美國對台政策，零改變」。至於外界在追問的「川普為何對台灣問題沈默不語？」，答案就在這裡。川普不說話，因為盧比歐已經說完了，「沈默」是最乾淨的外交技巧。