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▲Amanda因分享搭私人飛機到處旅遊的照片，在Threads以白富美之姿走紅。（圖／翻攝自Threads）

▲Amanda發聲表示自己不後悔永久刪除Threads。（圖／Amanda IG@__amanda.614）

▲Amanda（右）是蔡幸娟（左）的女兒，母女二人的代步工具是豪車、私人飛機。（圖／翻攝自蔡幸娟臉書）

女星蔡幸娟的女兒Amanda（謝方易，乳名蛋蛋）因在Threads高調炫富而爆紅，她不僅曬出自己搭私人飛機的美照，更曾開玩笑說「我真的把飛機當公車在搭」，引起罵聲。對此，Amanda選擇關閉Threads帳號，昨（10）日晚間她也在IG發出聲明，表示關閉Threads完全不會難過或是後悔；而她的聲明夾雜許多英文，又被轉發到Threads上，晶晶體文法讓網友笑翻。Amanda遭質疑炫富、不知人間疾苦，引爆網路熱議。她為此在13日凌晨發文道歉：「」。沒過多久Amanda就將Threads關閉，只留下IG帳號讓粉絲追蹤。Amanda昨日深夜也連發4篇IG限時動態，回應關閉Threads的原因和心路歷程，「我把我的Threads永久刪除了，但我完全不難過也不後悔！因為這半年對我來說依舊是一個很酷、很特別的experience（經驗），我認識了很多人、得到很多快樂，也第一次感受到網路和分享生活的力量」。Amanda坦言：「一開始我真的很喜歡Threads這個community（社群）。它很即時、很好玩，可以聊天、回留言、分享一些很 random（隨機）的thoughts（想法）and daily moments（還有日常片段）」。但她說自己後來漸漸發現，Threads已經不是一個能夠開心輕鬆分享生活的平台了，除了她以外，很多女性也有類似想法，所以Amanda決定以後只在IG紀錄生活就好，她也感謝那些一路以來都能理解並支持她的粉絲。最後，Amanda也語帶反省地說：「這段時間我其實也學到很多，包括文字用詞，我當下沒有想太多，但其實很容易讓人誤會、網路上的大家也都帶著自己的經歷和情緒在閱讀內容、而我自己也還在學習怎麼更好地表達！But hurting people's feelings was not my intention and will never be. （但我無意傷害他人的感情，也永遠不會這麼做）。」Amanda的這段聲明曝光後，再度被網友截圖，轉發到Threads上，不少人心疼Amanda遭受攻擊，「她只是在分享日常，但就是有仇富者覺得她炫富，然後就被炎上了」、「為什麼你們那麼喜歡多管閒事啊？看不慣別人有錢是可以直接說，很無聊啊你們的生活」。但也有人持續開酸Amanda的用字遣詞，認為她打字還要用 「晶晶體」很幽默，「打字還在中文、English切換不tired嗎？到底是多Afraid大家不知道她會english啦？吼呦my god」、「she 應該會開一個small帳來搜尋自己名字的hashtag吧」、「我不行了，看了好痛苦，random的thoughts打出來不麻煩嗎？乾脆全部寫英文就好」。