繼美國總統川普（Donald Trump）到訪中國，與中國國家主席舉行「川習會」之後，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）14日表示，蒲亭總統（Vladimir Putin）將很快訪問中國，準備工作已經完成。有分析認為，美中關係的穩定、可預測，不排除將削弱克宮的影響力和議價能力。
英國伯明翰大學（University of Birmingham）的德籍國際安全教授沃爾夫（Stefan Wolff）投書外媒，談到這次的川習會，以及習近平強硬的對台措辭，但也不否定美國企業在中國將有更多經商機會，雙方各自都能定義此次川習會「成功」，因為它確實給彼此帶來一些好處，例如避免貿易戰擴大，以及在伊朗戰爭等全球問題上，存在可合作的前景。
沃爾夫認為，這樣的結果可能讓蒲亭感到擔憂，因為他將俄羅斯打造為大國的野心，取決於莫斯科能否對華府、北京都具有戰略價值，或者能否透過展現破壞能力來獲得籌碼，但目前看來，籌碼似乎有削弱之勢，俄烏戰爭不再是美國的優先事項，2位主要的美方談判代表—威特科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）都專注於與伊朗的協商，而上月底與川普的通話也令他感到些許失望，要將伊朗高濃縮鈾運往俄羅斯的提議遭到川普的拒絕，還被川普提醒應該專注於「結束與烏克蘭的戰爭」。
在中國方面，情況可能更加令蒲亭擔憂，習近平和他上一次面對面會晤是在2025年9月，之後只舉行過一次視訊會議。不過，儘管蒲亭看似在美中關係裡有被邊緣化的風險，但他並非毫無籌碼，烏克蘭、伊朗戰爭、全球能源安全、國際秩序的未來等重大全球問題，仍然與俄羅斯息息相關。以伊朗戰爭為例，若這場衝突持續下去，俄羅斯將獲益最多，戰爭對全球能源流動造成的破壞，推高了石油和天然氣價格，從而維持了莫斯科的軍備經濟，還減少了美國向烏克蘭的武器供應。
即便俄羅斯的支持不太可能使伊朗就此贏得戰爭，但它將為德黑蘭政權爭取更多時間來避免戰敗，並增加美國、盟友和全球經濟要付出的代價。
沃爾夫也提醒，對中國而言，與美國的關係，遠比與伊朗的關係重要，這使得北京的利益傾向於結束、而非繼續衝突，但這並不意味著美中2國就會聯手對抗俄羅斯，中俄關係源遠流長，涵蓋領域眾多，並存在大量共同的反美、反西方立場。
沃爾夫指出，川普領導下的美國政府，對俄羅斯立場也比以往任何一屆都更加曖昧，而川普的「交易型」外交政策也是俄羅斯將試圖利用的。就算蒲亭並未受邀參加此次川習會、美中關係似乎朝著正向發展，但這並不代表他會放棄恢復前蘇聯的榮光與大國地位。
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沃爾夫認為，這樣的結果可能讓蒲亭感到擔憂，因為他將俄羅斯打造為大國的野心，取決於莫斯科能否對華府、北京都具有戰略價值，或者能否透過展現破壞能力來獲得籌碼，但目前看來，籌碼似乎有削弱之勢，俄烏戰爭不再是美國的優先事項，2位主要的美方談判代表—威特科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）都專注於與伊朗的協商，而上月底與川普的通話也令他感到些許失望，要將伊朗高濃縮鈾運往俄羅斯的提議遭到川普的拒絕，還被川普提醒應該專注於「結束與烏克蘭的戰爭」。
在中國方面，情況可能更加令蒲亭擔憂，習近平和他上一次面對面會晤是在2025年9月，之後只舉行過一次視訊會議。不過，儘管蒲亭看似在美中關係裡有被邊緣化的風險，但他並非毫無籌碼，烏克蘭、伊朗戰爭、全球能源安全、國際秩序的未來等重大全球問題，仍然與俄羅斯息息相關。以伊朗戰爭為例，若這場衝突持續下去，俄羅斯將獲益最多，戰爭對全球能源流動造成的破壞，推高了石油和天然氣價格，從而維持了莫斯科的軍備經濟，還減少了美國向烏克蘭的武器供應。
即便俄羅斯的支持不太可能使伊朗就此贏得戰爭，但它將為德黑蘭政權爭取更多時間來避免戰敗，並增加美國、盟友和全球經濟要付出的代價。
沃爾夫也提醒，對中國而言，與美國的關係，遠比與伊朗的關係重要，這使得北京的利益傾向於結束、而非繼續衝突，但這並不意味著美中2國就會聯手對抗俄羅斯，中俄關係源遠流長，涵蓋領域眾多，並存在大量共同的反美、反西方立場。
沃爾夫指出，川普領導下的美國政府，對俄羅斯立場也比以往任何一屆都更加曖昧，而川普的「交易型」外交政策也是俄羅斯將試圖利用的。就算蒲亭並未受邀參加此次川習會、美中關係似乎朝著正向發展，但這並不代表他會放棄恢復前蘇聯的榮光與大國地位。
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