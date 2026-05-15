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美股週四全面上漲，台股今（15）日開高上漲78.67點，隨後狂飆漲逾600點；台積電則上漲40元，報2310元。櫃買指數也開高，開盤上漲0.93點，報427.5點。權值股也跟著開紅，台積電開盤上漲40元，來到2310元；鴻海開盤上漲4.5元，來到249元；台達電則上漲30元，來到2185元。美國股市三大股指週四全線上漲。AI交易推動標普500指數和那斯達克指數再創新高，道瓊工業指數收盤也僅較2月10日創下的歷史高點低0.3%，思科強勁的財報，以及一宗具有里程碑意義的AI晶片製造商IPO進一步提振市場情緒。投資人同時關注美國總統川普在北京與中國國家主席習近平舉行的重要會晤。道瓊工業指數上漲 370.26 點，或 0.75%，報 50,063.46 點；那斯達克指數上漲232.88點，或0.88%，報26,635.22 點；S&P 500指數上漲56.99點，或0.77%，報 7,501.24 點；費城半導體指數上漲 55.80 點，或 0.46%，報 12,073.78 點；NYSE FANG+ 指數上漲113.58點，或0.65%，報17,550.13點。川普與習近平週四正式展開為期兩天的美中高峰會。雙方均釋出改善雙邊關係訊號，會談內容涵蓋關稅、AI與地緣政治等議題。習近平也在北京接見多位美國科技與企業領袖，包括輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克，以及蘋果執行長庫克。習近平向美國企業界表示，中國改革開放將持續深化，「中國的大門只會越開越大」。市場同時關注伊朗局勢，隨著戰事持續推升油價，市場對通膨壓力再度升溫的憂慮也同步增加。股市行情表現方面，標普500指數11大類股中，科技股漲幅居首，材料股跌幅最大。半導體股受輝達提振上漲，其他AI相關公司，包括高通、英特爾、閃迪和美光則下跌3.4%至6.1%不等。思科宣布裁員近4000人並上調年度營收預期，股價大漲13.4%，觸及歷史新高。晶片製造商Cerebras在美上市首日大漲68.2%。