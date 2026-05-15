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立法院長韓國瑜近日率領跨黨派立委出訪歐洲，國會外交行程為期9天，並於昨（14）日參訪英國國會，而韓國瑜在歡迎酒會上致詞時，以英語喊出「絕不投降」，藉此致敬已故英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的精神，也象徵台灣堅忍不拔，引起台下不少共鳴。韓國瑜及英國國會友台小組於英國時間14日在邱吉爾廳進行酒會，韓國瑜致詞談到，英國從亞瑟王到哈利波特，處處充滿驚奇，邱吉爾更代表著英國在面對任何苦難時絕不退縮的精神，Never surrender。而他此話一出立刻獲得台下掌聲。同時，英國國會友台小組共同主席柴萍恩（Sarah Champion）致詞時也指出，英國全力支持台灣參與國際組織的權利，也曾多次向世界衛生組織（WHO）表達台灣應參與WHO，因為台灣在全球公共衛生領域一向有著積極貢獻。柴萍恩更提到，考量到當前國際局勢，民主國家需要比過去更加團結、捍衛法治，台海的和平穩定對全球至關重要。