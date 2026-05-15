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在美元指數持續反攻，並站上99，創近2周新高，新台幣兌美元今（15）日早盤再貶，並下探31.55元，貶值4分，不過，由於台股走揚，新台幣貶幅有限，目前在31.53元盤整。美國經濟穩定加上通膨壓力增，市場押注美國聯準會（Fed）可能在更長時間維持高利率，加上川習會相談甚歡，美元指數持續反攻，並站上99，創近2週新高，一度來到99.03，目前在99.02盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤貶至158.51，韓元兌美元也下探1499.5，而離岸人民幣兌美元亦從6.7832拉回至6.7956。至於新台幣兌美元今日早盤也走貶，以31.53元、貶值2分開出，即便台股走揚，但在美元續強之下，新台幣進一步下探31.55元，貶值4分，目前在31.52元至31.536元盤整。