搶搭「TTE台北國際觀光博覽會」將於5月22日登場，台北萬豪酒店即日起推出線上旅展，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，最低下殺7折起。主打千元有找「Garden Kitchen平日午間自助美饌」一套6張，每張980元。台北萬豪酒店表示，還加碼兩天將有買一送一優惠，包含今（15）日與5月29日，兩天都是中午12時開賣自助餐券「買1送1」快閃優惠，提醒每天僅限量50組，要搶得快。
被譽為台北最美Semi-Buffet的「Garden Kitchen」推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。
買一送一僅限兩天、每天50組 今日12:00開搶
今（15）日中午12時，還將有「Garden Kitchen」自助餐券「買一送一」快閃優惠，每日限量50組，原價2816元，特價1408元，等於每人只要704元就能吃到飯店buffet。下一次「買一送一」優惠日，則是要等到5月29日。
「平假日午間自助美饌含精選主餐」券 自助吧+主餐特價1599元
想要更奢華，自助美饌之外可再享一道精緻主餐，則建議購買「平假日午間自助美饌含精選主餐」，原價每張2068元，優惠價每張1599元，也是約77折優惠，可任選一道價值1880元的精選主餐。
台北遠東香格里拉飯店也有線上旅展 最優下殺7折
台北遠東香格里拉飯店即日起至5月31日也有「線上旅展」，嚴選15項超人氣品項。餐飲方面，詢問度高的「遠東Café」自助下午茶最低約7折，針對多人聚餐祭出「30客組」另加贈1客，原價6萬698元，優惠價4萬2900元，每客僅1384元，享71折。
還有「週一至週五午餐或晚餐十客組」，原價1萬9580元，優惠價1萬4300元，約享73折；折扣最優則是遠東「Café《週六至週日自助下午茶》十客組」，原價1萬4080元、特價9880元，直接下殺約7折，每人988元吃到下午茶吃到飽。
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買一送一僅限兩天、每天50組 今日12:00開搶
今（15）日中午12時，還將有「Garden Kitchen」自助餐券「買一送一」快閃優惠，每日限量50組，原價2816元，特價1408元，等於每人只要704元就能吃到飯店buffet。下一次「買一送一」優惠日，則是要等到5月29日。
「平假日午間自助美饌含精選主餐」券 自助吧+主餐特價1599元
想要更奢華，自助美饌之外可再享一道精緻主餐，則建議購買「平假日午間自助美饌含精選主餐」，原價每張2068元，優惠價每張1599元，也是約77折優惠，可任選一道價值1880元的精選主餐。
台北遠東香格里拉飯店也有線上旅展 最優下殺7折
台北遠東香格里拉飯店即日起至5月31日也有「線上旅展」，嚴選15項超人氣品項。餐飲方面，詢問度高的「遠東Café」自助下午茶最低約7折，針對多人聚餐祭出「30客組」另加贈1客，原價6萬698元，優惠價4萬2900元，每客僅1384元，享71折。
還有「週一至週五午餐或晚餐十客組」，原價1萬9580元，優惠價1萬4300元，約享73折；折扣最優則是遠東「Café《週六至週日自助下午茶》十客組」，原價1萬4080元、特價9880元，直接下殺約7折，每人988元吃到下午茶吃到飽。