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▲英國下議院去年底已通過動議，明確否定北京當局對聯合國第2758號決議的扭曲詮釋。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

英議員重砲駁斥北京說法！2758決議不涉台灣主權

▲韓國瑜與代表團訪問英國國會，並於邱吉爾廳出席歡迎酒會。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜全英文喊「絕不投降」 致敬邱吉爾精神

立法院長韓國瑜近日率領跨黨派代表團訪問英國國會，並於象徵二戰精神的邱吉爾廳出席歡迎酒會。英國國會友台小組主席柴萍恩（Sarah Champion）在致詞時公開力挺台灣參與國際組織，更透露自己曾多次親自向秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus）洽詢台灣參與世界衛生組織（WHO）的相關問題，展現英方挺台態度。柴萍恩在演說中強調，聯合國大會第2758號決議並未授權中華人民共和國擁有台灣主權，北京長期扭曲詮釋該決議，試圖打壓台灣國際空間。她指出，英國下議院去年已正式通過動議，明確否定中國對2758號決議的政治操作，並重申這項決議不應成為排除台灣參與國際組織的工具，同時也將持續支持台灣參與包括CPTPP在內的貿易協定。除了國際參與議題外，英方也高度關切台海局勢，柴萍恩表示，在全球民主與人權遭受侵蝕的時刻，民主國家更必須團結合作，共同守護法治與自由價值。她直言，台海和平對全球穩定至關重要，一旦爆發衝突，將對世界帶來巨大衝擊，並提及近期荷莫茲海峽危機，認為國際社會已深刻感受到區域衝突對全球經濟與安全的連鎖效應。韓國瑜則在致詞時，以英文高喊「Never Surrender（絕不投降）」，向已故英國首相邱吉爾致敬，強調台灣面對挑戰時展現的堅韌精神。韓國瑜表示，民主已深植台灣人民的基因，國人不僅珍惜民主制度，更有決心守護這份價值，並期待與世界民主夥伴建立更深厚關係。另一方面，駐英代表姚金祥指出，近年台英雙邊在能源、科技與經貿領域合作成果顯著，英國更是首個與台灣建立制度化貿易架構的歐洲國家，雙方已在「提升貿易夥伴關係（ETP）」架構下，完成數位貿易及淨零排放等多項協議。姚金祥強調，未來雙方將在既有互信基礎上，持續深化實質合作與交流。