我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與中國國家主席習近平昨於北京舉行會談後，美國國務卿盧比歐受訪時表示，中國更希望透過「和平且自願」方式完成統一，例如在台灣內部進行公民投票。對此，民進黨團書記長范雲今（15）日表示，這顯示中共長期想法「打台灣不如買台灣」，而民進黨會高度關注，中國領導人習近平是否藉由藍白陣營未完整支持強化國防條例，對外宣稱「台灣人不支持強化國防」。針對中國領導人習近平在「川習會」中提到「台獨與台海和平穩定水火不容」一事，民進黨團幹事長莊瑞雄說，從過去只要中美兩國的領袖在會談時，台灣議題難免都會浮上檯面、在國際上都會關注，習近平稱「台獨跟台海的穩定是水火不容」，看起來是維持過去中國一貫的主張，但習近平也講了一句話，「台海的和平穩定是中美最大的一個公約數」，也就是話沒有講死，這一次中美之間的談判，目前還是比較聚焦於在中美之間經貿大戰後，雙方經貿之間如何來往。莊瑞雄指出，台灣問題，尤其軍售問題會不會在最後談話出現，民進黨會密切關切，但他們也必須要指出，台灣民眾已經習慣自由民主憲政的體制，不可能遷就中國人體制，「在我們DNA裡，本來就是民主自由的憲政體制、是一個主權獨立的一個國家，我們的前途不容中國或不容外界來說三道四」。范雲說，這些事件大家早就知道，「打台灣不如買台灣」，所以買了台灣之後，台灣會自發性地被統一，但最重要是，盧比歐再三重申，對台灣的安全支持不會改變，這是建立在長期且制度性的關係基礎上，包含《台灣關係法》等。范雲提到，民進黨會密切注意，緊盯習近平是否會利用藍白對強化國防條例「沒有完整支持」進行操作，宣稱台灣人不支持強化國防；他說，台灣作為亞太地區重要的和平的盟友，該做好的工作，就是強化不對稱戰力、強化與盟友共同討論出的1.25兆完整國防特別預算的規劃。