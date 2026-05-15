美國總統川普（Donald Trump）13日晚間抵達北京，已於14日與中國國家主席習近平會晤。美國代表團包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、萬事達卡（Mastercard）的米巴赫（Michael Miebach）、Visa公司的麥金納尼（Ryan McInerney）等人。台媒、外媒皆高度關注川習會的台灣議題；然而，從人員的安排、北京的表態以及美國輿情的角度來看，這場峰會更多要注意的，還是川普政府對內政的考量，以及美中高層的交易性質。
一、2026年底的期中選舉：
1. 共和黨不太可能輸掉參議院
美國《國家公共廣播電台》（NPR）本月初的分析顯示，儘管共和黨面臨的國內政治環境十分艱辛，川普支持率跌至歷史新低，但想在參議院拿下多數，對民主黨仍然是一場艱苦的戰鬥，因為通往多數席位的道路，需要經過一些「紅州」傾向的地區，例如俄亥俄州、阿拉斯加州。
當參議院是50 vs.50時，副總統兼議長（范斯）是關鍵，因為他也有1席，共和黨就可以繼續保持多數；所以，民主黨在參院最大的目標，是得拿到51 vs. 49，但從數據來看，拉鋸、不確定（Toss-up）有3席，以及目前傾向（Lean）會由共和黨贏下的1席 ，加起來是4席，而且這些地點都是挺「紅」的地方，民主黨要全勝的機率並不大。
即使現在因為國內經濟不好，共和黨鐵票區也難免有被挑戰的情況，但挑戰要「過關」就已經不簡單了，要「連續贏」的難度更高，所以民主黨不太可能拿下參議院。不過換成眾議院，結果應該就會相反。
2. 輸掉眾院的風險需認真看待
因為美國所有重要法案，要參眾2院都通過才可以，而且法案都要從眾議院起草，所以共和黨若在期中選舉輸掉眾院，川普就無法再起草法案，只能用行政命令，而不能「真正成事」。
其實從美國總人口來看，支持民主黨的人是比較多的，因為民主黨開放很多外來移民進去，而移民通常都會支持民主黨，只是因為選舉制度、選區劃分、人口集中性等因素影響，所以有時是共和黨贏。以參議院為例，州數決定參議院的人數，1州2席，50州100人，所以才說參院是共和黨比較容易獲勝的地方。
反觀眾議院就難了，因為眾院是用人口比例算的，光一個加州就有64個眾議員（因為人口夠多），當川普的支持率只有約30%甚至更低時，換算到投票行為去看，他幾乎一定會輸掉眾議院。
二、川普這次帶去中國的人是怎麼選的？
他這次帶去的企業大老，主要是科技業跟金融業，因為這2個產業在中國目前很難做生意，大概只有特斯拉跟蘋果除外，請馬斯克跟庫克出席，是希望能讓其他科技公司也在中國賺到錢。
至於在中國有支付寶、阿里pay的情況下，為何還找了Visa跟Mastercard的高層，是因為只要北京願意做出一點讓步，就可以達成「讓中國民間企業及勢力不至於太壯大」（共產黨不喜歡這個），又讓外企有點制衡的力量，雙方都有錢賺，這些考量美國是知道的，所以川普帶去的人都是精心選過的。
波音的話，本來就要買，中國政府只是在等一個政治時機，把它當成一個政治好處給川普。而對政治人物來說，只要幫忙大企業做好一件事，比如成功打進中國市場，家族獲利將十分可觀。
三、美中之協作
綜合前2點所述，從國內政治的需求角度出發，美國近期的民調已經證明，川普在國內不受歡迎，雖然期中選舉大概率能保住參議院，但眾議院才是關鍵，很多翻盤地點都是在紅州、農業州，所以川普需要將跟中國貿易的錢引去那些地點，這也是為何川普帶那麼多企業家去中國的原因，為的是打開市場，企業也會回饋投資給紅州。
中國的部分，北京最需要的是面子跟政治穩定，是讓人民繼續認同政府有天命，尤其最近又有台日問題，所以世界霸主去到中國作客，對北京不是壞事，可以說是各取所需。
以川普的生意人個性，為了私人利益，很多事做得出來，比如在中國罵日本、罵台灣，但他現在畢竟是美國總統，而美國政府普遍反對總統對中國做太多讓步，這是美國的國勢跟國策方向。
再補充一點，到了這個年紀、這個地位，川普缺的不是錢，他真正在意的是卸任後是否有牢獄之災：人對於「多出之物」的追求，不會強過「保護他原本有的」。回想他第一任期卸任後那幾年，被幾十條罪名追著跑，可想而知，坐牢對他而言是很可怕的事。
所以他現在做的，主要是確保卸任後還能安全、舒服度日，因此他必須有能力撼動政治，就算做不到指定接班人，至少短期內不能讓民主黨再上台，以免又像他重返白宮前那幾年一樣，一直跑法院、打官司。
四、關於台灣議題
其實中國的態度始終都一樣，習近平那些話都說過了，不同場合就說不同組合，只是對美國會說的比較重，因為美國的支持對於台灣很重要，用台灣制衡中國也是長期國策，中國並沒有期望美國改變，只是要繼續講給國內民眾聽，很大可能就是一直維持現狀。
此外，中國知道開戰的代價大，比起外部因素，更重要的變數應該是在內部，比如國內陷入混亂，習近平缺少夠力的接班人，對台灣動手的機率就會增加。
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1. 共和黨不太可能輸掉參議院
美國《國家公共廣播電台》（NPR）本月初的分析顯示，儘管共和黨面臨的國內政治環境十分艱辛，川普支持率跌至歷史新低，但想在參議院拿下多數，對民主黨仍然是一場艱苦的戰鬥，因為通往多數席位的道路，需要經過一些「紅州」傾向的地區，例如俄亥俄州、阿拉斯加州。
當參議院是50 vs.50時，副總統兼議長（范斯）是關鍵，因為他也有1席，共和黨就可以繼續保持多數；所以，民主黨在參院最大的目標，是得拿到51 vs. 49，但從數據來看，拉鋸、不確定（Toss-up）有3席，以及目前傾向（Lean）會由共和黨贏下的1席 ，加起來是4席，而且這些地點都是挺「紅」的地方，民主黨要全勝的機率並不大。
2. 輸掉眾院的風險需認真看待
因為美國所有重要法案，要參眾2院都通過才可以，而且法案都要從眾議院起草，所以共和黨若在期中選舉輸掉眾院，川普就無法再起草法案，只能用行政命令，而不能「真正成事」。
其實從美國總人口來看，支持民主黨的人是比較多的，因為民主黨開放很多外來移民進去，而移民通常都會支持民主黨，只是因為選舉制度、選區劃分、人口集中性等因素影響，所以有時是共和黨贏。以參議院為例，州數決定參議院的人數，1州2席，50州100人，所以才說參院是共和黨比較容易獲勝的地方。
反觀眾議院就難了，因為眾院是用人口比例算的，光一個加州就有64個眾議員（因為人口夠多），當川普的支持率只有約30%甚至更低時，換算到投票行為去看，他幾乎一定會輸掉眾議院。
二、川普這次帶去中國的人是怎麼選的？
他這次帶去的企業大老，主要是科技業跟金融業，因為這2個產業在中國目前很難做生意，大概只有特斯拉跟蘋果除外，請馬斯克跟庫克出席，是希望能讓其他科技公司也在中國賺到錢。
至於在中國有支付寶、阿里pay的情況下，為何還找了Visa跟Mastercard的高層，是因為只要北京願意做出一點讓步，就可以達成「讓中國民間企業及勢力不至於太壯大」（共產黨不喜歡這個），又讓外企有點制衡的力量，雙方都有錢賺，這些考量美國是知道的，所以川普帶去的人都是精心選過的。
波音的話，本來就要買，中國政府只是在等一個政治時機，把它當成一個政治好處給川普。而對政治人物來說，只要幫忙大企業做好一件事，比如成功打進中國市場，家族獲利將十分可觀。
三、美中之協作
綜合前2點所述，從國內政治的需求角度出發，美國近期的民調已經證明，川普在國內不受歡迎，雖然期中選舉大概率能保住參議院，但眾議院才是關鍵，很多翻盤地點都是在紅州、農業州，所以川普需要將跟中國貿易的錢引去那些地點，這也是為何川普帶那麼多企業家去中國的原因，為的是打開市場，企業也會回饋投資給紅州。
中國的部分，北京最需要的是面子跟政治穩定，是讓人民繼續認同政府有天命，尤其最近又有台日問題，所以世界霸主去到中國作客，對北京不是壞事，可以說是各取所需。
以川普的生意人個性，為了私人利益，很多事做得出來，比如在中國罵日本、罵台灣，但他現在畢竟是美國總統，而美國政府普遍反對總統對中國做太多讓步，這是美國的國勢跟國策方向。
再補充一點，到了這個年紀、這個地位，川普缺的不是錢，他真正在意的是卸任後是否有牢獄之災：人對於「多出之物」的追求，不會強過「保護他原本有的」。回想他第一任期卸任後那幾年，被幾十條罪名追著跑，可想而知，坐牢對他而言是很可怕的事。
所以他現在做的，主要是確保卸任後還能安全、舒服度日，因此他必須有能力撼動政治，就算做不到指定接班人，至少短期內不能讓民主黨再上台，以免又像他重返白宮前那幾年一樣，一直跑法院、打官司。
四、關於台灣議題
其實中國的態度始終都一樣，習近平那些話都說過了，不同場合就說不同組合，只是對美國會說的比較重，因為美國的支持對於台灣很重要，用台灣制衡中國也是長期國策，中國並沒有期望美國改變，只是要繼續講給國內民眾聽，很大可能就是一直維持現狀。
此外，中國知道開戰的代價大，比起外部因素，更重要的變數應該是在內部，比如國內陷入混亂，習近平缺少夠力的接班人，對台灣動手的機率就會增加。
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