美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（15）日中午在中南海共進午餐，白宮表示午宴菜色包括海鮮鱈魚羹、宮保雞丁、牛肉包子等主食，甜點則有巧克力布朗尼與冰淇淋。

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根據《CNN》報導，白宮透露了午宴菜單相當多元，可能在一定程度上迎合川普出了名的飲食口味。微博也有流出午宴的中文菜單，包括海鮮鱈魚羹、香炒脆爽龍蝦球、香煎羊肚菌釀牛柳、宮保雞丁與干貝、燜燒時蔬竹筍菌菇雜豆、牛肉包子、鮮蝦豬肉蒸餃；巧克力布朗尼、時令水果配冰淇淋、咖啡、茶。

川普昨晚在國宴上則是享用了冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁三文魚；冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇、水果、冰淇淋、咖啡、茶。有眼尖的中國網友從直播鏡頭發現，現場還有準備罐裝可樂。

川普在用完午餐後已搭乘空軍一號返國，結束3天的旋風訪中之行。

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倪浩軒編輯記者

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