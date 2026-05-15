《名偵探柯南》毛利蘭聲優山崎和佳奈，所屬經紀公司青二Production今（15）日證實，她已於4月18日病逝。消息公布後，《名偵探柯南》動畫官方網站也同步發表聲明：「今後關於毛利蘭一角，我們將懷著對山崎和佳奈用心培育這個角色的敬意，繼續由岡村明美擔任。」岡村明美也是日本知名資深女聲優，她最知名的代表角色就是持續27年擔任《海賊王》中的娜美，讓不少動漫迷相當期待。
《海賊王》娜美、《夏目友人帳》丙 都是岡村明美配音的
岡村明美最廣為人知的代表角色便是《海賊王》中的娜美。自1999年動畫開播至今，她已替娜美配音超過27年，豪爽又帶點成熟感的聲線，也成為許多動漫迷心中的經典。除此之外，她也曾在《小魔女DoReMi》中飾演主角「藤原羽月」、《數碼寶貝大冒險》中替「高石岳（阿武）」配音；《犬夜叉》中的妖狼族少女「菖蒲」，以及《夏目友人帳》中的妖怪角色「丙」，也都是由她配音。
岡村明美的聲優出道作是吉卜力電影《紅豬》，在片中飾演女主角「菲奧・保可洛」。她後續也參與《庫洛魔法使》、《HeartCatch 光之美少女》、《櫻桃小丸子》、《忍者亂太郎》等多部人氣動畫配音，在日本動畫圈擁有超過30年資歷。
岡村明美（おかむらあけみ）小檔案
▪ 出生地：日本東京都
▪ 生日：1969年3月12日
▪ 年齡：57歲
▪ 血型：O型
▪ 職業：聲優、旁白
▪ 所屬事務所：Mausu Promotion
經歷
▪ 1992年以吉卜力電影《紅豬》出道
▪ 活躍超過30年
▪ 2026年正式接任《名偵探柯南》毛利蘭聲優
代表角色
▪ 娜美《ONE PIECE》
▪ 丙《夏目友人帳》
▪ 藤原羽月《小魔女DoReMi》
▪ 高石岳（阿武）《數碼寶貝大冒險》
▪ 菖蒲《犬夜叉》
▪ 菲奧・保可洛《紅豬》
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岡村明美最廣為人知的代表角色便是《海賊王》中的娜美。自1999年動畫開播至今，她已替娜美配音超過27年，豪爽又帶點成熟感的聲線，也成為許多動漫迷心中的經典。除此之外，她也曾在《小魔女DoReMi》中飾演主角「藤原羽月」、《數碼寶貝大冒險》中替「高石岳（阿武）」配音；《犬夜叉》中的妖狼族少女「菖蒲」，以及《夏目友人帳》中的妖怪角色「丙」，也都是由她配音。
岡村明美的聲優出道作是吉卜力電影《紅豬》，在片中飾演女主角「菲奧・保可洛」。她後續也參與《庫洛魔法使》、《HeartCatch 光之美少女》、《櫻桃小丸子》、《忍者亂太郎》等多部人氣動畫配音，在日本動畫圈擁有超過30年資歷。
▪ 出生地：日本東京都
▪ 生日：1969年3月12日
▪ 年齡：57歲
▪ 血型：O型
▪ 職業：聲優、旁白
▪ 所屬事務所：Mausu Promotion
經歷
▪ 1992年以吉卜力電影《紅豬》出道
▪ 活躍超過30年
▪ 2026年正式接任《名偵探柯南》毛利蘭聲優
代表角色
▪ 娜美《ONE PIECE》
▪ 丙《夏目友人帳》
▪ 藤原羽月《小魔女DoReMi》
▪ 高石岳（阿武）《數碼寶貝大冒險》
▪ 菖蒲《犬夜叉》
▪ 菲奧・保可洛《紅豬》