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民進黨立委王世堅今（15）日在立法院會中送給行政院長卓榮泰一個壓力鍋，期許卓能抵抗壓力，替人民燉出好料理；卓榮泰則稱，壓力鍋要適當時間減壓、紓壓，把蓋子打開，王世堅則回，「看你什麼時候打開」。立法院會今繼續進行總質詢，王世堅在質詢卓榮泰時表示，今天要送你壓力鍋，院長和執政團隊頂著社會期待、朝野壓力，希望能抵抗高壓，就跟壓力鍋一樣，承受住高壓才能燉出好的食物給國民，「這個壓力鍋給你放在辦公室，期許能承受壓力為人民燉出好的料理」。卓榮泰回應，這個壓力鍋要適當時間減壓、紓壓，把蓋子打開，王世堅則回，「看你什麼時候打開」。王世堅關切死刑議題，他說，周一到五行政院主辦、法務部協辦的國際審查會，簡單講就是「兩公約」，要求締約國廢除死刑，這是前總統馬英九起的頭，但馬卸任就不批評，但之後每朝政府都非得配合。王世堅質疑，有幾點讓人覺得奇怪，第一，台灣不是締約國，也沒有加入聯合國，跟人家瞎起鬨什麼？第二，就算是締約國家也有超過50國維持死刑，美國、日本、中國均維持死刑；第三，來參加的國際學者專家們，都稱以個人身分來，不代表聯合國委員會，「那他來幹什麼？」王世堅提到，36件死刑犯中，五件提出非常上訴，一位已在獄中死亡，扣除6位，還有30位，政府卻遲遲未給社會答覆。對此，法務部長鄭銘謙回應，在他的任內，去年1月4日執行一位黃姓死刑犯。他說，目前最高檢察署已審核5件，另外31件還在嚴謹的審核中，此外，還必須等待司法救濟程序完畢，因為要合乎執行死刑規則跟審核死刑案件執行的實施要點，現在還在進行司法救濟程序，審核完畢後，就會移送到法務部，法部就會依法來處理；卓揆則坦言，精神鑑定部分，憲判判下來，造成執行上很大矛盾。