知名連鎖火鍋店「涮乃葉」傳出食安意外，一名消費者在社群平台Threads發文爆料，本月13日晚間為好友慶生前往台中分店用餐，不料用餐尾聲，竟從鴛鴦鍋中的壽喜燒鍋底中，撈出了美耐皿材質的「6根筷子」，讓全桌顧客嚇傻並質疑整晚都在喝「塑化劑湯底」，涮乃葉所屬的雲雀國際公司也承認，是員工出餐作業疏失，
根據網友於Threads上描述，當晚用餐直到聚餐接近尾聲，一行人為了確認鍋底是否還有其他食材，才用夾子往下一撈，竟然撈出6根塑膠筷（實為美耐皿材質），讓同行者都崩潰直呼：「整晚都在吃塑化劑壽喜燒！」
店家坦承疏失 補償方案僅是帳單打95折
經錄影存證並向店家反應後，業者表示是「人員疏失」並提到會加強教育訓練，並留下聯絡資訊稱「若身體不適可聯繫」，而店家補償方案竟是「帳單打95折」，也讓消費者無奈喊：「這種東西不是明天沒拉肚子就沒事，這種處理方式真的太貼心了。」
總公司發聲明：道歉並承認出餐過程為落實作業程序
日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，因為價格平實又可享受自助吧多樣蔬菜無限量吃到飽，受到年輕人歡迎，無奈卻傳出意外。涮乃葉所屬的雲雀國際公司也發聲明指出，接獲通知後立即展開內部調查，研判該起事件為分店人員在出餐過程中，未落實標準作業程序，導致筷子不慎遺留在鍋內未取出。
除了表達歉意，也為杜絕類似事件，雲雀國際宣布立即執行改善措施，包括全台門市社員的再教育訓練，並重新檢視出餐SOP，未來將特別加強「出餐前餐具與鍋底雙重目視檢查」機制。
針對此事，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案並將派員前往稽查。食安處指出，食品業者應依《食品良好衛生規範準則》確保產品衛生與品質；如查有不符規定，將責令限期改善，屆期未改善者，將依《食品安全衛生管理法》處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並提醒民眾如有食品衛生疑慮，可檢具事證透過市府陳情平台反映，將依法查處。
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店家坦承疏失 補償方案僅是帳單打95折
經錄影存證並向店家反應後，業者表示是「人員疏失」並提到會加強教育訓練，並留下聯絡資訊稱「若身體不適可聯繫」，而店家補償方案竟是「帳單打95折」，也讓消費者無奈喊：「這種東西不是明天沒拉肚子就沒事，這種處理方式真的太貼心了。」
總公司發聲明：道歉並承認出餐過程為落實作業程序
日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，因為價格平實又可享受自助吧多樣蔬菜無限量吃到飽，受到年輕人歡迎，無奈卻傳出意外。涮乃葉所屬的雲雀國際公司也發聲明指出，接獲通知後立即展開內部調查，研判該起事件為分店人員在出餐過程中，未落實標準作業程序，導致筷子不慎遺留在鍋內未取出。
除了表達歉意，也為杜絕類似事件，雲雀國際宣布立即執行改善措施，包括全台門市社員的再教育訓練，並重新檢視出餐SOP，未來將特別加強「出餐前餐具與鍋底雙重目視檢查」機制。