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針對國民黨主席鄭麗文今（15）日稱，美國總統川普（Donald Trump）說，「台灣有合適的總統，兩岸就不會有戰爭風險」一事。民進黨發言人李坤城表示，從川普完整發言脈絡可知，所謂「合適的總統」指的是美國的總統，完全無關任何他國領導人，相關的惡意扭曲短影片，也經媒體揭露，是典型的錯假訊息操作，並且來自於中國官宣的周邊系統；他諷刺，不知道是鄭麗文連起碼的分辨能力都沒有，就直接引用網路的中國資訊，還是外文上出現障礙，無法理解川普完整的談話內容，這樣的國際能力實在令人憂心。鄭麗文今主持國民黨YouTube頻道《KMT直球對決》首播，談到川習會時表示，川普公開說，「如果台灣有一個合適的總統的話，兩岸就不會有戰爭的危險，就差一點沒有點名賴清德了」。對此，李坤城指出，這種惡意剪輯、去脈絡化呈現，把川普語意中的「美國」曲解成「台灣」，再造謠川普批評總統賴清德，這就是刻意的資訊操弄，即認知作戰中典型的「洗訊息」。他說，鄭麗文身為國民黨主席，為政治利益故意扭曲事實，將重要外交談話操作成攻擊素材，意圖製造「疑賴論」，足見國民黨的荒謬與失格。李坤城批評，鄭麗文理應具備基本國際判讀能力，難道國民黨沒有專業的外交或英文人才，可以提供主席正確資訊嗎？如果鄭麗文連完整的公開發言都能曲解，難以想像接下來出訪美國，又會在與美方互動時繼續傳遞何種錯誤訊息與錯誤立場，這才是國人所真正憂心的。