金鐘視后楊小黎首度擔綱製作人並主持的節目《像你這道菜》，近來邀請昔日大銀幕CP郝劭文擔任嘉賓，這對從5歲就認識的黃金搭檔，相隔多年同框，勾起資深影迷的回憶殺，楊小黎今（15）日在粉專釋出錄影花絮，兩人重現30年前合演的國片《狗蛋大兵》劇照，楊小黎被郝劭文壓頭靠在男方肩上，畫面逗趣，大批網友陷入回憶殺，「好感動啊啊阿！」
楊小黎、郝劭文復刻經典 回憶殺滿滿
1996年上映的《狗蛋大兵》有一幕郝劭文霸氣壓著楊小黎的頭，她則一臉不情願地靠在郝劭文的肩膀上，如今兩人重現復刻版本，曝光的照片，楊小黎和郝劭文模仿當年的動作擺拍，她透露，該張對比照還是郝劭文太太所做製作，「真的很開心認識這個好朋友，溫柔又大器！」
楊小黎感性地說：「時間不斷往前走，每個人也都為了夢想，或是生活努力的往前奔跑，願所有善良又認真的人，都能夠被好好對待！」網友紛紛留言：「好喜歡這些童年回憶」、「童年螢幕情侶」、「搭配經典歌曲，都非常精彩的回憶」、「不知道為什麼很感動」、「我真的從小看著你們長大哈哈！」
楊小黎一封訊息 郝劭文排除萬難力挺
日前，楊小黎發文表示，第一次當製作人做節目，能夠邀請到童年回憶一起來一趟幸福的旅程，自己真的非常感動，「一封訊息，二話不說就情義相挺，儘管這麼多年沒見，依然保有可貴的默契。」公開感謝郝劭文為了力挺她的節目，專程從中國飛來台灣錄影。
楊小黎說：「我們很像是彼此的鏡子，小時候一起努力的長大，長大後也一起努力的變成更好的人，就算充滿挑戰、挫折，但我們依舊像小時候一樣，笑著、面對著、努力往前一步一步走著。」真情告白令不少影迷動容。
楊小黎Candy Yang IG
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1996年上映的《狗蛋大兵》有一幕郝劭文霸氣壓著楊小黎的頭，她則一臉不情願地靠在郝劭文的肩膀上，如今兩人重現復刻版本，曝光的照片，楊小黎和郝劭文模仿當年的動作擺拍，她透露，該張對比照還是郝劭文太太所做製作，「真的很開心認識這個好朋友，溫柔又大器！」
楊小黎感性地說：「時間不斷往前走，每個人也都為了夢想，或是生活努力的往前奔跑，願所有善良又認真的人，都能夠被好好對待！」網友紛紛留言：「好喜歡這些童年回憶」、「童年螢幕情侶」、「搭配經典歌曲，都非常精彩的回憶」、「不知道為什麼很感動」、「我真的從小看著你們長大哈哈！」
日前，楊小黎發文表示，第一次當製作人做節目，能夠邀請到童年回憶一起來一趟幸福的旅程，自己真的非常感動，「一封訊息，二話不說就情義相挺，儘管這麼多年沒見，依然保有可貴的默契。」公開感謝郝劭文為了力挺她的節目，專程從中國飛來台灣錄影。
楊小黎說：「我們很像是彼此的鏡子，小時候一起努力的長大，長大後也一起努力的變成更好的人，就算充滿挑戰、挫折，但我們依舊像小時候一樣，笑著、面對著、努力往前一步一步走著。」真情告白令不少影迷動容。