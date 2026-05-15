資深國際影星湯蘭花1969年憑電影《負心的人》及同名歌曲一炮而紅，成為當年的巨星，90年代後戲劇跟唱片作品開始大幅減少，後來轉型投入組織行銷工作，變身「銷售女王」，並逐漸淡出演藝圈。陳美鳳昨（14）日分享與眾多老朋友餐敘的合照，其中她的偶像、73歲湯蘭花的狀態好得出奇，網友一看驚呼：「怎麼都沒變！」
湯蘭花罕見露面 73歲狀態保養得宜
陳美鳳昨晚和一幫好友相約吃飯，事後在粉專放上數張大合照，可見與會的有花系列女主角王淑娟、廣告女王周丹薇、知名導演朱延平、綜藝教母張小燕、資深媒體人陳鳳馨、作家高愛倫等人，席間赫見近年難得拋頭露面的「一代佳人」湯蘭花。
照片中，湯蘭花戴著貝雷帽，露出一頭及肩中長髮，略施脂粉，穿珍珠點綴的亮黃色上衣，整個人高貴優雅、神采奕奕，很難想像已經年屆古稀，連「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳都驚呼：「哇～大家都保養的非常好，都很自律！」
貼文發布後，引來網友熱烈討論，「湯蘭花狀態太好了，完全沒變」、「湯蘭花真的很有氣質」、「看到這麽多大牌明星真開心」、「湯蘭花顏值很好，當年看她的戲我才9歲，現在我已經60歲」、「哇！全部都是我的偶像耶」、「湯蘭花怎麼都沒變，是怎麼保養的？」
湯蘭花分享凍齡祕訣 不碰侵入性醫美
湯蘭花去年底受訪曾經分享保養祕方，注重養身的她在飲食上避開油炸和辛辣食物，並且每天固定補充3000cc的水分，讓身體保持穩定代謝，護膚方面，選用保養品上都會挑最天然的，因為害怕打針而不碰侵入性醫美，早晚也會勤做臉部按摩，靠日常累積維持緊緻與活力。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
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陳美鳳昨晚和一幫好友相約吃飯，事後在粉專放上數張大合照，可見與會的有花系列女主角王淑娟、廣告女王周丹薇、知名導演朱延平、綜藝教母張小燕、資深媒體人陳鳳馨、作家高愛倫等人，席間赫見近年難得拋頭露面的「一代佳人」湯蘭花。
照片中，湯蘭花戴著貝雷帽，露出一頭及肩中長髮，略施脂粉，穿珍珠點綴的亮黃色上衣，整個人高貴優雅、神采奕奕，很難想像已經年屆古稀，連「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳都驚呼：「哇～大家都保養的非常好，都很自律！」
貼文發布後，引來網友熱烈討論，「湯蘭花狀態太好了，完全沒變」、「湯蘭花真的很有氣質」、「看到這麽多大牌明星真開心」、「湯蘭花顏值很好，當年看她的戲我才9歲，現在我已經60歲」、「哇！全部都是我的偶像耶」、「湯蘭花怎麼都沒變，是怎麼保養的？」
湯蘭花去年底受訪曾經分享保養祕方，注重養身的她在飲食上避開油炸和辛辣食物，並且每天固定補充3000cc的水分，讓身體保持穩定代謝，護膚方面，選用保養品上都會挑最天然的，因為害怕打針而不碰侵入性醫美，早晚也會勤做臉部按摩，靠日常累積維持緊緻與活力。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書