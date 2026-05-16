國內民眾等候已久的機票促銷終於來了！今年4月各航空公司公布齊漲燃油附加費，機票動輒短程要比以往多上新台幣2000多元，旅客引頸企盼本月各航空公司配合5月22日登場「TTE台北旅展」所推出的線上旅展促銷。目前4大傳統航空都已經推出線上旅展，《NOWNEWS今日新聞》整理國泰航空、星宇航空、中華航空、長榮航空所推出之旅展優惠亮點以及推薦航線，完整資訊一文掌握。
🟡4大航空公司旅展優惠內容與推薦航線：
📍國泰航空線上旅展：
國泰航空於此檔線上旅展，推出台北飛東京來回含稅價最低1萬2千多元，被許多專家稱讚相當佛心，旅遊達人林氏璧也於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到：「也暑假前飛東京有12641的價格，暑假也可以低到13146，沒有貴多少。不錯喔。」《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢，暑假之後的9、10月時段也有最低1萬3232元之特價，也是可以考慮下手之票價。提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享折扣，最高新台幣1000元，但是優惠碼每日限量 ，先到先得。
▪️「國泰航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：即日起至5月29日
出發期間：即日起至12月31日
優惠內容：5月29日前預訂飛往全球 70+ 航點機票，8折起。
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️台北-東京 12722 元起
▪️台北-東京(暑假) 13657 元起
▪️台北-大阪 13377 元起
▪️台北-舊金山 27967 元起（香港轉機）
▪️台北-阿姆斯特丹 31046元起（香港轉機）
▪️台北-布里斯本 29297 元起（香港轉機）
📍長榮航空線上旅展：
長榮航空促銷亮點包含桃園－澳門來回最低3073元起(未稅)、桃園－宿霧來回最低4540元起(未稅)、桃園－神戶來回最低9429元起(未稅)；歐、美、澳洲長程航線部分則有桃園－巴黎來回最低只要2萬5345元起(未稅)、桃園－西雅圖來回最低2萬9019元起(含稅)等。
另外空中巴士A330-300廣體客機5月20日起進駐高雄，長榮航空也針對高雄出發推特價，包含高雄－澳門來回最低2765元起(未稅)、高雄－上海來回最低6111元起(未稅)、高雄－東京來回最低1萬1349元起(未稅)。記者實際上官網查詢，以國人最熱門的航線台北（桃園）飛往東京來說，暑假竟有來回機票最低1萬4921元（含稅），可預訂下午去、晚上回之航班，也是國人飛東京的好選擇。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️桃園－神戶 9429元起(未稅)
▪️桃園－巴黎 25345元起(未稅)
▪️高雄－東京11349元起(未稅)
📍星宇航空線上旅展：
星宇航空也有線上旅展，即日起至2026年5月29日止，最低88折起，可預訂到今年底出發之優惠機票。亮點優惠為台北（桃園）飛熊本來回機票含稅價僅1萬1322 元起、台中飛下地島（宮古島）更是萬元有找。
訂票期間：2026年即日起至5月29日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️台北- 熊本 11322 元起
▪️台北-下地島 10390元起
▪️台北- 東京 14559 元起
▪️台北- 曼谷 10524 元起
▪️台中-下地島 9645 元
▪️台中- 沖繩 10686 元
📍中華航空線上旅展：
「中華航空TTE線上旅展」即日起至5月31日，祭出全航線81折起優惠。適用出發日為2026年5月14日至12月31日，涵蓋暑假與年底。國人最喜歡的日本航線中，較亮眼特價為台北飛熊本來回含稅價1萬1千多元、高雄飛熊本也有1萬4千多元。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️台北-東京成田 14544 元起
▪️台北-東京羽田 15220 元起
▪️台北-熊本 11856元起
▪️高雄-沖繩 12401元起
▪️高雄-熊本 14460元起
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📍國泰航空線上旅展：
國泰航空於此檔線上旅展，推出台北飛東京來回含稅價最低1萬2千多元，被許多專家稱讚相當佛心，旅遊達人林氏璧也於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到：「也暑假前飛東京有12641的價格，暑假也可以低到13146，沒有貴多少。不錯喔。」《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢，暑假之後的9、10月時段也有最低1萬3232元之特價，也是可以考慮下手之票價。提醒會員記得登入官網訂票時並可輸入指定優惠編號，即可再享折扣，最高新台幣1000元，但是優惠碼每日限量 ，先到先得。
▪️「國泰航空線上旅展」資訊一覽：
訂票期間：即日起至5月29日
出發期間：即日起至12月31日
優惠內容：5月29日前預訂飛往全球 70+ 航點機票，8折起。
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️台北-東京 12722 元起
▪️台北-東京(暑假) 13657 元起
▪️台北-大阪 13377 元起
▪️台北-舊金山 27967 元起（香港轉機）
▪️台北-阿姆斯特丹 31046元起（香港轉機）
▪️台北-布里斯本 29297 元起（香港轉機）
📍長榮航空線上旅展：
長榮航空促銷亮點包含桃園－澳門來回最低3073元起(未稅)、桃園－宿霧來回最低4540元起(未稅)、桃園－神戶來回最低9429元起(未稅)；歐、美、澳洲長程航線部分則有桃園－巴黎來回最低只要2萬5345元起(未稅)、桃園－西雅圖來回最低2萬9019元起(含稅)等。
另外空中巴士A330-300廣體客機5月20日起進駐高雄，長榮航空也針對高雄出發推特價，包含高雄－澳門來回最低2765元起(未稅)、高雄－上海來回最低6111元起(未稅)、高雄－東京來回最低1萬1349元起(未稅)。記者實際上官網查詢，以國人最熱門的航線台北（桃園）飛往東京來說，暑假竟有來回機票最低1萬4921元（含稅），可預訂下午去、晚上回之航班，也是國人飛東京的好選擇。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️桃園－神戶 9429元起(未稅)
▪️桃園－巴黎 25345元起(未稅)
▪️高雄－東京11349元起(未稅)
📍星宇航空線上旅展：
星宇航空也有線上旅展，即日起至2026年5月29日止，最低88折起，可預訂到今年底出發之優惠機票。亮點優惠為台北（桃園）飛熊本來回機票含稅價僅1萬1322 元起、台中飛下地島（宮古島）更是萬元有找。
訂票期間：2026年即日起至5月29日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️台北- 熊本 11322 元起
▪️台北-下地島 10390元起
▪️台北- 東京 14559 元起
▪️台北- 曼谷 10524 元起
▪️台中-下地島 9645 元
▪️台中- 沖繩 10686 元
📍中華航空線上旅展：
「中華航空TTE線上旅展」即日起至5月31日，祭出全航線81折起優惠。適用出發日為2026年5月14日至12月31日，涵蓋暑假與年底。國人最喜歡的日本航線中，較亮眼特價為台北飛熊本來回含稅價1萬1千多元、高雄飛熊本也有1萬4千多元。
訂票期間：2026年即日起至5月31日
出發期間：2026年5月15日至12月31日
航線推薦（皆為含稅來回票價）：
▪️台北-東京成田 14544 元起
▪️台北-東京羽田 15220 元起
▪️台北-熊本 11856元起
▪️高雄-沖繩 12401元起
▪️高雄-熊本 14460元起