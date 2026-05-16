我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁也曾在小紅書上發布喝豆汁的影片。（圖／摘自 小紅書＠吳慷仁工作室）

▲館長也曾挑戰喝豆汁，還頻頻點點頭。（圖／翻攝自館長YouTube頻道）

📍黃仁勳也想問，「豆汁是什麼？」：

川習會在中國登場，最大亮眼是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳也被川普點名一同前往，昨（15）日黃仁勳現身北京，一舉一動吸引眾人目光，網路上就爆料影片立刻引發眾議，原來黃仁勳品嚐了在地美食，除了吃炸醬麵之外，還試了「豆汁」，黃仁勳人在北京，也跟來台灣一樣，抓緊時間品嚐了在地美食，不只吃了炸醬麵，走到一半有熱心民眾為他遞來豆汁，沒想到他喝了一口就立刻皺眉，還直言：「這什麼東西啊」，讓身旁眾人都笑了出來，還有人跟他解釋這就是「北京豆汁兒」。豆汁並非所有人都能接受，但是許多外地人到了當地還是想挑戰看看，像是金馬影帝吳慷仁就曾經在小紅書平台分享喝豆汁的影片，竟大喊「我愛豆汁、豆汁愛你」，不過他還是坦言喝豆汁會抖一下。網紅館長陳之漢也曾挑戰豆汁，頻頻點點頭稱「可以啊，就像酸辣湯的酸，越喝越好喝」。男演員林佑威定居北京多年，則認為豆汁的味道讓他終生難忘。女星伊能靜也同樣表達：「怎麼是酸的，我有點不太行。」豆汁是北京獨有的食品，事實上，光看名字「豆汁」會誤以為是豆漿，其實並不是，它是利用製作綠豆澱粉或粉絲，經過來後剩下的「下腳料」來製作。其過程就是綠豆經浸泡、磨漿、再提取澱粉後，澱粉可拿來做冬粉，而剩餘的液體就拿來發酵，即成為豆汁。熟豆汁需要將生豆汁慢慢熬製而成，色澤帶灰綠色，味道帶酸但後韻有微微甜味，因其製作過程中需發酵，因為強烈的酸臭味，接受度兩極。