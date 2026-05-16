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▲大衛（左）與維多莉亞（右）貝克漢夫妻的財產在一年內翻倍，現已迅速逼近家族財產破500億台幣、與他們鬧不和的美國親家。（圖／美聯社／達志影像）

▲大衛貝克漢成為英國首位身家達10億英鎊的運動員富豪。（圖／美聯社／達志影像）

▲布魯克林貝克漢（左）控訴父母不斷破壞自己和老婆妮可拉佩茲（右）的感情，和妮可拉槓上自己的原生家庭。（圖／美聯社／達志影像）

全球知名的英國貝克漢家族，長子布魯克林公開和家人切割，靠向妻子妮可拉佩茲的娘家，妮可拉老爸尼爾森的財產據估計達16億美元（約合台幣505億），是貝克漢家族的3倍，讓布魯克林有恃無恐。不過《星期日泰晤士報》最新公布的英國富豪榜，貝克漢家族財產暴增到11.85億英鎊（約合台幣498.7億），大幅拉近距離，更成全英體壇最富有家庭亞軍。貝克漢家族由前英國「足球金童」大衛貝克漢與前「辣妹合唱團」成員維多莉亞一起領軍，夫妻分別深耕體壇與娛樂、時尚界，累積出傲人的財富。大衛是美國職業足球大聯盟中「邁阿密國際」的老闆之一，2023年簽下梅西後如虎添翼、價值倍增，讓他的身家也跟著成長，榮登英國首位成為10億富豪的運動員。而維多莉亞經營個人的時尚品牌，儘管營收有高有低，近期和Gap聯名產品造成話題，英國甫推出就搶購一空，讓她的財產也上漲。她與另一半大衛去年綜合財產估計才5、6億美元之間，一年之後財產翻倍，家族撕裂風波鬧得那麼兇，他們的身家不降反升，也令各方詫異。布魯克林曾經控訴爸媽，他從小到大都被逼著要配合家族品牌的經營而做一堆不情願的事，爸媽甚至無視他的心情，曾在他與妮可拉結婚前逼她簽下放棄署名權與相關利益的合約，更千方百計要破壞他與妮可拉，因此堅持不和解。現在看來，貝克漢家的家族品牌完全沒有因為他而被削弱。妮可拉佩茲的爸爸尼爾森，財產據估計達16億美元（約合台幣505億），過去各方認定布魯克林好好抓緊這位岳父，不需與爸媽和好就能繼續吃香喝辣過好日子，沒想到貝克漢家族越挫越勇，跟美國親家的財產差距已經迅速拉近，誰才能在這場鬥氣之爭中取得最後勝利？全球都在持續關注。