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故宮16日起連3天免門票 配套活動豐富

▲國際博物館日主題活動。（圖／故宮提供）

下週一即將迎來「國際博物館日」，不少博物館推出免費參觀或是優惠措施。文化部推出文化幣「打卡集徽章」，至全臺提供518博物館日優免活動的指定館所，持APP掃描QR-code完成2次打卡，即可獲得第二季限定「瞬行制霸」徽章。另外，故宮也在今天起連續3天推出免門票優惠，目標打造全民的故宮。今年適逢國際博物館協會（ICOM）成立80週年，今年「國際博物館日」以「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」為主題。文化部呼應聚焦「永續」、「平權」、「共融」三大核心，集結所屬館所及全臺各地共13個館舍展位，自5月15日至18日連續四天，於國立臺灣文學館藝文大廳展出，展現博物館作為社會實驗室、積極回應當代挑戰的具體實踐。現場同步推出近20場手作活動、工作坊、講座與表演。2025年獲得博物館認證的4間館，包含國立臺灣博物館、國立自然科學博物館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、宜蘭縣立蘭陽博物館也共同參與，從典藏、展示與教育面向深化博物館日發展。此外，文化部針對青少年推出文化幣「打卡集徽章」活動。自5月15日至31日止，符合資格的青少年至全臺指定館所持APP掃描QR-code完成2次打卡（館所不可重複），即可獲得第二季限定「瞬行制霸」徽章。國立故宮博物院院長蕭宗煌也說，針對即將到來的518國際博物館日，故宮今年特別推出516、517、518連續三日免門票優惠，搭配豐富的專題講座、親子導覽、工作坊、語音導覽及餐廳、商店優惠等活動，放大國際博物館日精神，打造全民的故宮。