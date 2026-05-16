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▲今晚到淡江大橋會場，可見到全臺首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀。（圖／新北旅客臉書）

▲淡江大橋會場也將有6.5公尺的「巨型二檔魯夫」。（圖／新北旅客臉書）

集圖章換《航海王》圓扇、當天發放100元新北幣合作店家優惠券

因應淡江大橋 新北市交通局推4條公車路線

▲因應淡江大橋將通車，新北市交通局推4條公車路線（圖／新北市交通局提供）

隨著淡江大橋於5月12日開通，新北市政府觀光旅遊局表示，「淡江大橋」也聯名全球超人氣IP《航海王》（ONE PIECE）推出「2026淡江航海趣」活動，今（16）日開跑，將至7月12日。今天晚上6點半將是啟動記者會，可見全臺首座高達12公尺的「千陽號」主燈燈光秀，更有6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，今日更將發放100元新北幣合作店家優惠券。新北市觀旅局提到，此次因應「淡江大橋」通車，日本東映特別授權打造高達6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，將是全臺首見，會場也打造全臺首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀，並設置喬巴、電話蟲、惡魔果實等許多航海王經典裝置。活動同步推出充滿驚喜的AR「電子集章」任務，民眾只要跟著尋寶地圖，使用手機掃描隱藏的專屬QR Code，就能透過AR互動在手機上收集各式專屬圖章，集滿六枚圖章即可兌換限量版的《航海王》特製圓扇（每人每日兌換限一把），憑集章畫面還能享淡水及八里商圈最低9折優惠，以及活動期間合作旅宿最低8折起的住房優惠。新北市觀旅局補充，「2026淡江航海趣」於活動首日今（16）日下午1點起淡水金色水岸發放限量新北幣，為加速現場服務流程，請民眾預先下載「我的新北市APP」，完成指定任務後即可獲得100元新北幣合作店家優惠券，並於活動期間在淡水及八里商圈超過90個合作店家使用，數量有限發完為止。新北市政府交通局也配合淡江大橋即將通車，規劃新闢4條公車路線，並於即日起至6月10日展開試營運。自5月5日起，民眾可透過「跳蛙公車平台」線上預約，每趟僅需5元車資，即可搶先體驗全新通勤與觀光路線服務。交通局提到，試營運路線包括「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」以及「115淡水八里觀光公車」，主要串聯淡水、板橋與桃園機場，兼顧日常通勤與觀光需求。：5月16日晚上18:00每日4班次，發車時間為6時50分、10時、16時30分及20時。採雙向對開，每日6班次；桃園機場第2航廈發車時間為7時、11時及16時；淡海新市鎮發車時間為8時30分、12時30分及17時45分。同樣為雙向對開，每日6班次；桃園機場第2航廈發車時間為6時、10時及14時；淡水捷運站發車時間為7時45分、11時30分及15時30分。採預約包車制，每週五至週日行駛，每日3班次，發車時間為10時、14時及18時，串聯淡水與八里主要景點。交通局補充，988、989及990路線每班次開放34人預約，115觀光公車每班次開放18人，民眾須於發車前一日晚間10時30分前完成預約，並可憑APP內車票畫面直接搭乘。