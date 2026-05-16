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▲蔡咏鍀的妻子、北港鎮代會主席黃美蘭，稱兒子蔡晉財是去勸架。（圖／翻攝畫面，2026.05.16）

▲朝天宮董事蔡佳穎發出聲明，指曾蔡美佐母子耍特權引起眾怒。（圖／翻攝蔡佳穎Threads，2026.05.16）

還原真相！曾家攔轎引爆衝突！

各位北港鄉親與關心我的朋友們，大家平安，我是蔡佳穎。

對於近日因本年度遶境衍生的衝突事件造成社會紛擾，我感到萬分遺憾與自責。但身為「北港虎爺會副會長」以及當晚的護轎人員，我有責任還原事實真相，不能讓北港媽祖遶境聖事蒙受不白之冤，所有的一切都必須要誠實來面對。

事實的真相是：

5月7日凌晨約3點多，當我護轎「虎爺神轎」依照朝天宮原定的「既定路線」行經曾家的門口時，曾蔡美佐前董事長她本人與其子曾維斌董事竟衝向神轎，不顧遶境活動正在進行，大聲叫囂並要強行要求神轎必須要「停轎駐駕」於其私宅。

「遶境路線與行程是神聖的，不是私人特權的展現。」我是當時在現場最直接的「當事者」，身為遶境執事人員當下婉言拒絕，說明路線與行程早已固定且時間已很晚，絕不可隨意變更行程。未料對方竟率領其他人欲阻攔神轎並口出惡言。在場的轎班人員為了守護神轎安全、維護遶境尊嚴，在當中難免拉扯而發生了第一波推擠衝突，這就是引爆之後「大衝突」的主因。衝突後我即帶領隊伍繼續遶境行程。於凌晨4點多，一些人員因得知「攔轎」之事而有不滿才前往曾家來關心，未料就衍生第二次的衝突，但當時我已離開現場。而發生第二次衝突時，在一片混亂與推擠中，有人不慎絆倒了曾蔡美佐女士造成她的受傷，對此意外，我們感到萬分抱歉。

不過事出必有因，我必須向社會大眾交代清楚。身為晚輩與朝天宮董事，我深知發生任何衝突與動手都是不對，我會承擔應有的法律責任，絕不推諉。但我更想守護的是北港百年的遶境規矩。如果今天誰有權勢，還是強求就能隨便能「攔轎停駕」到她家的門口，那北港朝天宮的傳統還剩下什麼？

對不起，讓大家擔心了！現在我會全力配合檢警調查，隨時到案說明衝突的主因過程，避免事實被汙衊與影響無辜，也希望大家回歸理性，守護我們共同的信仰。

蔡佳穎

雲林縣前藍委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐7日凌晨在家門前遭數十人闖入圍毆，專案小組事後逮捕北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀兒子蔡晉財等人，至今仍收押禁見。朝天宮董事蔡佳穎隔9天後發出聲明，稱「事出必有因」，指衝擊起源是曾蔡美佐與兒子曾維斌先前大聲叫囂，強行要求神轎必須「停轎駐駕」她家。81歲前立委曾蔡美佐7日凌晨在自家門口遭一群白衣人毆打，導致曾蔡美佐骨裂開刀住院，兒子曾維斌及親友多人受傷。檢方認定蔡晉財為全案主嫌、唆使他人行凶，遭法院裁定收押禁見。蔡咏鍀和妻子北港鎮代會主席黃美蘭雖稱兒子是去勸架，但之後蔡晉財對人動私刑等多段畫面在網路流傳，北港朝天宮每年捐贈數百萬元給蔡咏鍀姐姐、民眾黨立委蔡春綢的基金會的舊事被揭發，引起外界負面觀感。蔡咏鍀目前人在國外，朝天宮董事蔡佳穎事隔9日，今天在網路社群發出聲明稿，還原當日的事發經過，強調「事出必有因」。指衝突的起源是曾蔡美佐與兒子、朝天宮董事曾維斌不顧遶境活動正在進行，大聲叫囂要求神轎必須停轎駐駕她家，拉扯中發生第一波推擠衝突，事後有人不滿，前往曾家「關心」，第二次衝突的混亂推擠中，有人不慎絆倒曾蔡美佐，造成她的受傷。不過蔡佳穎的說明似未平息民眾的怒火，網友留言「厲害！根據現有資料改寫故事，開始檢討被害人」「敢不敢回應林靖冠的指控？蔡春綢是否內神通外鬼，拿了百萬香油錢？」曾維斌則表示，已將相關畫面與證據交給檢警，全案進入司法階段，針對此事不再回應。其他人若要聽信網路或加害者的說辭，他也尊重。