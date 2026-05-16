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題組：汽車時速錶設計考關係式

非選擇題：馬拉松訓練計畫、沙發椅地毯擺設

▲由左至右分別為，教育部國民及學前教育署國中小組代理組長張硯凱、副署長許麗娟、政務次長張廖萬堅、台北市北投國中數學教師林柏嘉、桃園市平鎮國中數學教師劉建成。（圖／記者李青縈攝）

國中教育會考週末一連兩天舉辦，第二節考科為數學，缺考率1.07%，並由教育部次長張廖萬堅主持舉辦解題說明會。台北市北投國中數學教師林柏嘉指出，整體試題有鑑別度、難易適中，並讚許題目出題生活化活潑。林柏嘉分析，前11題多以單一數學知識概念為主，計算量相對較低，學生可較快判斷解題切入點；自第6題起，開始納入生活情境題，第12題至第18題則逐步增加訊息判讀、概念連結及情境轉化的需求；第18 題開始加深難度，由易入難、循序漸進，有助於學生穩定作答，並降低應試焦慮。題目除取材於日常生活情境外，也包含需在數學情境中靈活運用知識與概念的題目。林柏嘉說，學生可從文字敘述、圖表資訊或情境條件中擷取重點，並連結相關數學概念進行推論的能力，方能將情境轉化為可處理的數學問題並正確作答。桃園市平鎮國中數學教師劉建成指出，題目延續素養導向，取材生活情境，兼具生活化與多樣性。例如培養皿細菌數量問題（第8題），或全國用電量問題（第17題），如每一年增加2.5%，推估7年後用電量等。部分題目需要學生從圖表中擷取與判讀訊息，例如文旦重量與品質分類問題（第6題），或是需要透過折扣算出書店優惠活動原價問題（第10題）等。考題第23題至第25題為題組，選文為汽車時速錶的設計說明，提供車輛實際速率與指示速率的關係式，以及法規對兩者關係的規範。林柏嘉讚許題目，他以自己生活經驗分享，車上儀表板速度永遠比導航速度快。三道題目分別探討：指示速率為120公里/小時時，實際速率的最小值與最大值（第23題）；輪胎轉速與實際速率的關係（第24 題）；以及儀器故障且輪胎規格不符時，實際速率與指示速率的大小關係比較（第25題）。數學非選擇題著重「策略」與「表達」。「策略」係指學生能察覺題目條件要素，將情境轉化為數學問題，並擬定合理的解題推論方法；「表達」則強調學生能清楚說明解題過程與理由。林柏嘉說，第一個取材馬拉松賽前訓練；題幹說明阿川訓練計畫，逐步且規律地增加訓練圈數。第一小題要求學生求出第2週星期四的訓練圈數；第二小題則要求判斷訓練距離於何日超過15公里。再者，非選擇題第二題同樣分為兩個小題，取材自沙發椅與地毯的擺設。題幹說明有三個五邊形沙發需緊密拼成 Y字型沙發椅，並放置在正六邊形地毯上。第一小題要求學生求出拼合後的相關角度；第二小題則進一步推算地毯邊長至少需為多少公分。