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▲72歲約翰屈伏塔（右）在26歲的漂亮女兒艾拉（左）旁邊，被網友戲稱像是一座蠟像。（圖／美聯社／達志影像）

▲約翰屈伏塔意外接獲坎城影展頒發、表揚演藝成就的榮譽金棕櫚。（圖／美聯社／達志影像）

72歲的美國巨星約翰屈伏塔，在坎城影展上驚喜獲頒「榮譽金棕櫚獎」，作為對他輝煌演藝成就的表揚，他又驚又喜，還在台上哽咽稱這個獎超越奧斯卡。但這本該感人的畫面，卻讓不少網友越看越覺得詭異，有人留言道：「為什麼要把鬍子染黑？」也有人覺得他站在26歲的女兒艾拉身旁，活像座蠟像，被形容上演真實版本的《變臉》。好萊塢俊男美女年過半百、透過醫美抓住青春的尾巴，並不罕見，但效果如何則見仁見智。約翰屈伏塔曾經是全球最紅英俊小生，《火爆浪子》在北美創下驚人票房，後來他的事業經過好幾波的高低起伏，永遠都能找到機會翻紅，今年則帶著首部執導的《Propeller One-Way Night Coach》到坎城舉行首映典禮，沒想到雖意外獲獎，卻也因容貌的變化引起議論。約翰屈伏塔戴著貝雷帽與眼鏡，看起來變得更斯文，有如1920、30年代盛行於歐洲的超現實主義派畫家，可是他的鬍鬚卻黑得發亮，大大違反人類的正常生理狀況。網友不禁留言：「70歲的老先生把鬍子染黑回來，怪怪的吧？」也有人斷定：「絕對有去醫美，看起來年輕了30歲。」有的毒舌留言則是寫道：「這個人是誰？他們到底對約翰屈伏塔做了什麼？」當然也有挺他的粉絲，大讚：「他現在看起來像個真正的藝術家了。」或是稱他臉上雖然有皺紋，仍然十分帥氣。他則對突如其來的大獎感到詫異，坦言自己絕對沒想到會有這件事，簡直難以置信。坎城影展過往除了預先公布的榮譽金棕櫚得主外，也會有「突襲頒獎」的這種情況，通常是在眾所皆知的好萊塢大牌來做活動，影展總監會瞞著他們出現在台上，獻上獎座並炒熱現場氣氛，哈里遜福特、丹佐華盛頓都曾經是意外被頒獎的得主，今年則輪到約翰屈伏塔。過往約翰屈伏塔主演的經典名片《黑色追緝令》，曾是坎城影展最佳影片金棕櫚獎得主，今年變成他自己獲得肯定，意義格外不同。