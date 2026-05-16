28歲中國男神張凌赫入行6年，今年3月憑古裝劇《逐玉》中霸氣又痴情的「武安侯」一角爆紅，工作邀約不斷，他日前飛抵紐約準備出席GUCCI 2027早春度假系列大秀，預計美國時間16日晚上9點（台灣時間17日早上9點）現身活動，官方今（16）日發布一支張凌赫喝咖啡的影片，長度雖然只有13秒，不到半天依然吸引逾27萬人按讚，粉絲大呼：「差點忘了呼吸...」

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張凌赫啜飲咖啡　27萬人集體暴動

今天上午，GUCCI和張凌赫官方在IG放上一段張凌赫喝飲品的短片，只見他穿黑色坦克背心，外搭品牌外套，右手肘靠在桌上，拿著一個紙杯，啜飲疑似咖啡的飲料，即便張凌赫全程沒有說任何一句話，以及做出太大的動作，渾然天成的帥氣依舊讓影片張力十足，讓人目光捨不得移開。

該支短片發布後，湧入全球粉絲爭相留言告白：「咖啡有點苦，但你絕對是這杯咖啡的甜味劑」、「這個影片看都看不完」、「我這輩子從未如此渴望變成一個杯子」、「喝水都要這麼帥」、「可以把這影片放在大銀幕上播嗎」、「光是拿著一個紙杯喝水就帥成這樣還有沒有天理」、「我的天，那眼神交流讓我都忘了怎麼呼吸！」

▲官方釋出張凌赫喝咖啡的影片，長度只有13秒，不到半天依然吸引逾27萬人按讚。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）
▲官方釋出張凌赫喝咖啡的影片，長度只有13秒，不到半天依然吸引逾27萬人按讚。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）
被誇帥而不自知　張凌赫：不然呢

過去訪問中，張凌赫被問到是否覺得自己「帥而不自知」時，他直率地回說：「你知道自己帥啊？不然呢？」顯現出對自身外貌的認同，被粉絲笑稱是「帥而自知的男版千頌伊」，而面對造型過於精緻的質疑，張凌赫曾經幽默地透過影片用力抹嘴，證明沒有塗口紅，表示「這就是我原本的臉」，相當真性情。

▲張凌赫在台灣時間17日早上9點，將出席於紐約舉行的GUCCI 2027早春度假系列大秀。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）
▲張凌赫在台灣時間17日早上9點，將出席於紐約舉行的GUCCI 2027早春度假系列大秀。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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資料來源：张凌赫IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。