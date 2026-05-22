在物價飛漲的 2026 年，許多人守在超商冰櫃前，只為搶到全家「友善食光」或 7-11「i 珍食」的 65 折或 8 折優惠。然而，長期當「乞丐超人」身體撐得住嗎？YouTube 頻道「Cofit x 宋晏仁醫師 - 初日醫學」近期進行一項為期 30 天的實測，挑戰者三餐只吃超商即期品。結果出爐，雖然他瘦了 3 公斤且省下近 5,000 元，但醫師看過健檢數據後卻搖頭感嘆：「這是一場犧牲健康的交易。」
🟡 「瘦身」成功是假象？醫揭 1.3 公斤肌肉流失危機
挑戰者遵守「不是即期品不吃」的規則，一個月後體重雖從 79.5 公斤降至 76.6 公斤，但數據背後的真相卻令人心驚。減重專科醫師陳威龍指出，掉的 3 公斤體重中，有高達 1.3 公斤竟然是肌肉。醫師警告，肌肉流失會導致基礎代謝率大幅下降，未來極易產生「溜溜球效應」快速復胖。
更驚人的是，挑戰者的「胰島素阻抗」指數從 0.9 飆升至 1.8，數值整整翻了一倍。醫師分析，這是因為即期品多為飯糰、麵包等高澱粉組合，長期攝取導致代謝功能嚴重惡化。
🟡 打折區殘酷真相：蔬果類占比不到 3%！
實測數據揭露，要在超商折扣區吃到均衡營養難如登天。統計發現，即期品類別的分布極度不均：
🟡 權威示警：超加工食品正在「殺死益生菌」
食安專家文長安教授與益生菌權威蔡英傑教授在影片中指出，超商食品屬於「超高度加工食品」，常含數十種添加物。這些物質會抑制大腸內的益生菌，不僅影響排便，長期下來更會增加大腸癌風險。專家建議，若因預算必須吃超商，自保之道是多喝優酪乳，並鎖定「豆、薯、菇、藻」等高纖食材補救，避免身體慢性發炎。
🟡 省了 4,768 元，卻換來更貴的健康債
結算後，挑戰者這一個月省下 4,768 元。他感性表示，這 30 天讓他意識到，能自由選擇食物、跟想要的人好好吃一餐是多麼奢侈。醫師最後將此體質變化歸類為「負向改變」，呼籲民眾：追求省錢小確幸時，別賠掉了一輩子的代謝健康。
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挑戰者遵守「不是即期品不吃」的規則，一個月後體重雖從 79.5 公斤降至 76.6 公斤，但數據背後的真相卻令人心驚。減重專科醫師陳威龍指出，掉的 3 公斤體重中，有高達 1.3 公斤竟然是肌肉。醫師警告，肌肉流失會導致基礎代謝率大幅下降，未來極易產生「溜溜球效應」快速復胖。
更驚人的是，挑戰者的「胰島素阻抗」指數從 0.9 飆升至 1.8，數值整整翻了一倍。醫師分析，這是因為即期品多為飯糰、麵包等高澱粉組合，長期攝取導致代謝功能嚴重惡化。
實測數據揭露，要在超商折扣區吃到均衡營養難如登天。統計發現，即期品類別的分布極度不均：
- 澱粉大軍（麵包、飯糰、甜點）： 合計占比超過 50%。
- 生鮮蔬果： 占比僅約 2.7% 至 2.9%，且因數量稀少極難搶到。
食安專家文長安教授與益生菌權威蔡英傑教授在影片中指出，超商食品屬於「超高度加工食品」，常含數十種添加物。這些物質會抑制大腸內的益生菌，不僅影響排便，長期下來更會增加大腸癌風險。專家建議，若因預算必須吃超商，自保之道是多喝優酪乳，並鎖定「豆、薯、菇、藻」等高纖食材補救，避免身體慢性發炎。
🟡 省了 4,768 元，卻換來更貴的健康債
結算後，挑戰者這一個月省下 4,768 元。他感性表示，這 30 天讓他意識到，能自由選擇食物、跟想要的人好好吃一餐是多麼奢侈。醫師最後將此體質變化歸類為「負向改變」，呼籲民眾：追求省錢小確幸時，別賠掉了一輩子的代謝健康。