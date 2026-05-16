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▲華航參與高雄國際旅展強力主推包含高雄－香港、熊本、大阪等熱門出遊航點，現場購票還可享額外哩程加贈，並抽高鐵半價優惠等限定好禮。（圖／華航提供）

▲長榮航空2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠開搶。（圖／長榮航空提供）

迎接暑假旅遊旺季，2026 華航TTE 線上旅展即日起開跑，祭出台灣出發全航線不限艙等最低 81 折起優惠，凡購買台灣出發任一航點機票，還有機會抽中相同航點及艙等機票。長榮航空2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠即日起開搶，自即日起至5月31日23:59止，凡購買2026年12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享超值優惠票價。華航 TTE 線上旅展期間推出眾多超值優惠，精選國人最愛的日韓航線，包括桃園－首爾 （仁川） 、沖繩、名古屋；夏日度假則推薦桃園－曼谷、新加坡，長程航線則主打桃園－西雅圖 TWD 15,054 元起、桃園－安大略 TWD 17,415元起、桃園－舊金山 TWD 15,600 元起等多條熱門航線，不到兩萬元即可開啟暢遊美西之旅。即日起至 5月31日止，凡購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄抽獎活動，即有機會抽中相同航點、相同艙等機票乙張。活動期間也推出 GOGOOUT租車、Klook 旅遊體驗、樂天網通 eSIM 等眾多優惠折扣。北高齊發同步歡慶，高雄國際旅展自即日起至5/18登場，華航強力主推包含高雄－香港未稅價 TWD 3,108 元起、高雄－熊本TWD 9,240 元起、高雄－大阪 TWD 10,465 元起等熱門出遊航點，現場購票還可享額外哩程加贈，並抽高鐵半價優惠等限定好禮。長榮航空2026年「即刻登機 玩轉夏季」限時優惠開搶，包括熱門亞洲航線，歐、美、澳洲長程航線等，都祭出超值優惠。為了慶祝空中巴士A330-300廣體客機即將進駐高雄，長榮航空也特別帶來超值優惠，包含高雄－澳門來回最低2,765元起(未稅)、高雄－上海來回最低6,111元起(未稅)、高雄－東京來回最低11,349元起(未稅)，還有針對高雄－東京航線團體旅遊，推出六天五夜「溫泉美食之旅」。想要跟團輕鬆享受各地風情，長榮航空與各大旅行社推出兼具優惠與特色的團體行程，「魅力歐洲」帶來「經典南法西班牙～百年小火車巴塞隆納．巴黎14日」；「玩美加族」則推出「藍寶石公主遊輪 楓華加東～海洋三省．愛德華王子島18天」；「元氣日本」則攜手星野集團飯店推出奢華體驗「東京極致閃耀雙星野 日本阿爾卑斯美景6日」，喜愛漫活假期亦可參加「青森奧入瀨星野之宿～秘享睡魔暖湯延養5日」。除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，長榮航空也參與高雄國際旅展，採旅行結合繽紛遊戲作為展場主軸，以8-bit電玩元素及Y2K色彩美學設計大型互動空間，為了替6月26日華盛頓盛大開航提前暖身，還特別設置白宮景點AI生成拍照區，此外也規劃北美航點神探；青森、神戶眼力大挑戰等遊戲同樂，挑戰成功還有機會把限量精美贈品帶回家。高雄旅展攤位更獨家推出A330-300客機360°環景互動裝置。