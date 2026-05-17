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金正元驚喜回歸KT巫師 球迷嗨翻：終於等到

《NOWNEWS今日新聞》今（17）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：孫安佐因涉嫌持有改造槍枝與危險裝置遭士檢聲押禁見，經紀人重讀交保後正式宣布卸任；YouTuber志祺七七則因曾訪問涉嫌販售兒少私密影片的公司，緊急下架影片道歉；另外，去年暫別啦啦隊的韓籍人氣成員金正元，也確定重返KT巫師應援舞台，引發球迷暴動。藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（現名孫健豪）近日因涉嫌持有改造槍枝、危險裝置等罪嫌，遭士林地檢署聲請羈押禁見，引發外界高度關注。檢警日前搜索其住處時，查扣改裝散彈槍、肩負式噴火裝置、工業氣體鋼瓶以及大麻等證物，案件迅速延燒。而涉持有大麻遭3萬元交保的經紀人「重讀」，交保後也首度對外發聲，他坦言自己過去早已多次勸過孫安佐不要再往「火槍研究」方向發展，但對方始終執意投入相關研究，「真的已經盡全力了」。重讀更無奈表示，這次事件後自己已經無法百分之百控制孫安佐，因此決定正式卸下經紀人職務，未來最多只會以朋友身分陪伴。知名YouTuber志祺七七近日也捲入爭議。有網友發現，他過去曾訪問涉嫌販售兒少私密影片的公司「事可得」，該公司旗下情趣用品店「情趣夢天堂」還曾登上其頻道內容，引發外界質疑「是否事前沒做好背景調查」。對此，志祺七七緊急在Threads留言回應，坦言團隊當初製作訪談前，確實沒有查到相關資訊，「這是我們調查的疏忽，非常抱歉。」他表示，看到相關起訴內容後團隊也相當震驚，目前已先將影片下架，後續也會持續關注案件發展並慎重處理，由於案件涉及大量未成年私密影像與非法牟利，事件曝光後再度掀起社群熱議。去年底宣布暫別啦啦隊活動、今年初轉型模特兒發展的韓籍啦啦隊「花園公主」金正元，近日驚喜宣布回歸應援舞台，根據韓國啦啦隊經紀公司《KOLEX體育娛樂》公告，她將重新加入韓國職棒KT巫師16、17日主場賽事應援陣容，消息曝光後立刻讓球迷暴動。留言區湧入大量歡迎聲浪，不少粉絲激動直呼「終於回來了」、「完整體回歸」，事實上金正元原本主修舞蹈，後來曾以樂華娛樂練習生身份接受長達6年訓練，但最終未能以偶像出道，之後在母親鼓勵下重新回到表演舞台，轉戰啦啦隊後迅速累積高人氣。如今不到半年再度披上KT巫師戰袍，也讓不少支持她的球迷相當驚喜。