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台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」旗艦店日前發生一起意外，一名女員工扮鬼時遭繩索勒頸窒息，重度昏迷在加護病房救治，經過多日搶救，15日上午已不幸過世。對此，台北市長蔣萬安今（17）日表示，事發第一時間北市府進行稽查，並再度呼籲中央訂立專法。蔣萬安今日出席「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，並於會前受訪，媒體詢問昨天有說密室逃脫要跟中央統一來努力，努力的方向大概是什麼？ 蔣萬安回應說，最重要希望包括中央如果可以透過專法或是有一個一致的管理制度或安全標準，地方政府就會有所依據。蔣萬安說，其實過去9年、10年前就有立委提出相關的具體的建議，所以他昨天有說過， 市府在案發第一時間即刻去稽查也勒令停業，隔天也針對他的分店勒令停業， 而且已經進行全市公共安全的稽查，以及針對密逃相關營業場所的全面稽查，所以市府就會要求業者來落實安全管理 。