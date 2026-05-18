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今迎「518博物館日」！全球博物館響應

2026「518博物館日」！5月18日當天優惠一次看：

▲位在基隆的台灣碗盤博物館5月18日免費入內。（圖／取自「碗盤博物館」官網）

▲中正紀念堂5月18日免費參觀常設展。（圖／記者陳明安攝）

▲新北市美術館5月18日免費參觀展覽。（圖／記者賴禹妡攝）

▲位於台中的國立臺灣美術館5月18日免票參觀。（圖／取自「台中市政府」官網）

▲台南知名的史博館5月18日免票參觀。（圖／取自「文化部」官網）

今天5月18日是「518國際博物館日」，全台多間博物館、美術館與文化場館同步推出免費入館優惠，包括國立故宮博物院、國立臺灣博物館、國立歷史博物館、新北十三行博物館等都開放一日限定免門票參觀。部分場館也加碼推出特展、導覽與限定活動，吸引民眾把握節日走進博物館，感受藝文與歷史魅力。，並將每年5月18日定為全球博物館共同響應的重要日子。ICOM當時提出「博物館是各國人民文化交流、增進相互理解與促進世界和平的重要管道」的理念，希望透過博物館推廣文化教育與國際交流。隨著國際博物館日發展至今，，希望吸引更多民眾走進博物館，認識文化保存與教育的重要性，讓社會大眾更加了解博物館在文化傳承與社會發展中扮演的重要角色。▪️台灣碗盤博物館：5月18日免票參觀▪️銀柳故事館：5月18日免票參觀▪️國立臺灣博物館：5月18日全館區免票參觀▪️國立歷史博物館：5月18日免票參觀▪️國家鐵道博物館籌備處：5月18日開放參觀；柴電工場常設展免費參觀▪️國家人權博物館：5月18日免票參觀▪️國立國父紀念館：5月18日紀念館主體工程休館，中山文化園區免票參觀▪️中正紀念堂：5月18日放免費參觀常設展▪️國立傳統藝術中心：5月18日免票參觀▪️國立臺灣工藝研究發展中心（臺北當代工藝設計分館）：5月18日免票參觀▪️西門紅樓：5月18日至6月18日免費參觀《你今天上廁所了嗎？》特展，主題論壇與導覽活動免費報名▪️台北二二八紀念館：5月18日免票參觀▪️國立故宮博物院：5月18日免費入館▪️新北市立淡水古蹟博物館：5月18日免票參觀▪️新北市立十三行博物館：5月18日免票參觀▪️新北市立黃金博物館：5月18日免票參觀▪️新北市坪林茶業博物館：5月18日免票參觀▪️國定古蹟林本源園邸：5月18日免票參觀▪️新北市美術館：5月18日免費參觀展覽，特展除外▪️桃園市兒童美術館：5月18日免票參觀▪️橫山書法藝術館：5月18日免票參觀▪️國立臺灣工藝研究發展中心（苗栗工藝產業研發分館）：5月18日全館免票參觀▪️苗栗陶瓷博物館：5月13日至6月21日免費參觀苗栗縣山城藝術文化協會115年會員創作聯展▪️國立臺灣美術館：5月18日免票參觀▪️國家漫畫博物館籌備處：5月18日免票參觀▪️中國醫藥大學立夫中醫藥博物館：5月18日免票參觀▪️南北管音樂戲曲館：5月18日免票參觀▪️彰基文史博物館：5月18日免票參觀▪️國立臺灣工藝研究發展中心（臺灣工藝文化園區）：5月18日免票參觀▪️祥太文化館：5月18日免票參觀，須事先預約▪️昭和J18—嘉義市史蹟資料館：5月18日當天前50名參觀者免票入場▪️嘉檳文化館：5月8日至5月26日免費參觀「廢物再生－檳榔葉鞘大變身創作展」▪️刺繡文化館：5月1日至7月1日免費參觀「繡藝遊歷－吳佩欣手工刺繡創作個展」▪️新港香藝文化館：5月18日免票參觀▪️朴子清木醫療文化館：免費參觀「黃清木醫師、黃吳彩雲藥劑師文物展」▪️中央廣播電臺國家廣播文物館：5月18日免票參觀▪️國立故宮博物院南部院區：5月18日免費入館▪️國立臺灣歷史博物館：5月18日免票參觀▪️國立臺灣文學館：5月18日開放參觀▪️臺南國家美術館籌備處：5月18日全館免票參觀▪️國立臺灣史前文化博物館（南科考古館）：5月18日免票參觀▪️臺南市歷史館：5月18日免票參觀▪️臺南市南瀛天文館：5月18日免票參觀常設展▪️臺南山上花園水道博物館：5月18日免票參觀▪️臺南左鎮化石園區：5月18日免票參觀常設展▪️東隆文化中心：5月18日全館免票參觀▪️國立臺灣史前文化博物館（南科考古館）：5月18日免票參觀▪️南瀛眷村文化館：5月11日至5月22日免票參觀主題館▪️臺南・家具產業博物館：5月18日當天優惠100元（原價150元）▪️屏菸1936文化基地：5月18日開放參觀▪️屏東縣王船文化館：5月18日開放參觀▪️國立臺灣史前文化博物館（卑南遺址公園）：5月18日免票參觀▪️澎湖生活博物館：5月18日免票參觀▪️澎湖海洋資源館：5月18日免票參觀▪️澎湖化石館：5月18日免票參觀▪️澎湖開拓館：5月18日免票參觀