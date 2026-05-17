我是廣告 請繼續往下閱讀

全台最美的夕陽「高美濕地」，台中市政府觀光旅遊局主辦「2026 高美不一樣音樂會」，於5月23日下午4時在高美濕地華麗登場。今年不僅延續高規格的聽覺饗宴，更首度攜手嶺東科技大學團隊，帶來獨具創造力的服飾走秀，共同打造一場融合「自然生態、前衛時尚、純淨人聲」的跨界海線盛宴，熱烈邀請在地市民與全台遊客共襄盛舉。觀旅局長陳美秀表示，去年首屆「高美不一樣音樂會」成功將高美濕地的夕陽美景與跨界藝文表演深度融合，打破傳統音樂會框架，獲得在地居民、表演團體及遊客的高度肯定。因應各界期盼活動常態化辦理的呼聲，觀旅局今年再度精心策劃，致力延續活動品牌，將其打造為台中海線最具代表性的年度藝文盛事，讓民眾在欣賞人文藝術之餘，也能深刻感受高美濕地獨一無二的觀光魅力與珍貴生態。陳美秀說，今年音樂會陣容豐富多元，特別邀請在地「台中少兒阿卡人聲樂團」，用純淨且穿透力十足的人聲唱出生命力，並由「編織娛樂」帶來極具感染力的動感演出；隨後則由「共鳴室內樂團」以悠揚弦樂，為濕地黃昏鋪陳優雅底蘊。除了動人旋律，今年最大亮點為嶺東科大服飾設計系師生帶來的時裝走秀，在濕地的天然背景下展示手作設計服飾，並與音樂團體同步共演，帶來視覺與聽覺雙重震撼。觀旅局說，台中海線觀光資源相當豐富，包含以宗教盛事聞名的大甲鎮瀾宮、漁貨重鎮梧棲觀光漁港、寓教於樂的台中海洋館及踏浪勝地大安濱海樂園。此外，鄰近的亮點指標「高美燈塔」也將於5月23日、24日舉辦文創市集，集合多位職人手作、在地原創小物與特色甜點，非常適合親子家庭同遊。同時，為深化海線旅遊體驗，台中海洋館與國立自然科學博物館將於5月27日至6月30日期間，聯合推出「潮線計劃」活動，祭出科博館購票優惠及海洋館禮品代金券等多項好康。觀旅局強調，在提升海線觀光能見度的同時，也呼籲民眾細心守護環境、與自然和諧共生，體驗這場自在輕鬆的音樂盛典。