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克服游泳、單車與路跑三大難關，3至12歲的小小鐵人們今（17）日在大里熱血揮汗！「2026 ForceKids 小鐵人挑戰賽」今大里運動公園盛大舉行，小選手們在安全環境中挑戰自我，感動不少在場家長。中市府運動局長游志祥與現場大小朋友熱情互動，共同見證孩子們的蛻變時刻。游志祥表示，本次賽事以「Family & Fun」為核心精神，特別串聯大里運動公園的戶外綠地、周邊道路及室內游泳池，打造出兼具安全性與挑戰性的「單一場域封閉式賽道」。這不僅大幅提升賽事流暢度，也讓家長能全程安心陪伴，充分展現大里地區推動全民運動的場域優勢。游志祥指出，所有賽事距離與關卡皆嚴格遵循兒童運動安全規範，專為3至12歲不同發育階段的孩童量身設計。看到小選手們在賽道上專注、堅持完賽的身影，正是推廣全民運動最美的風景。市府期盼透過實際賽事體驗，讓孩子從小接觸多元運動，落實體育向下扎根的目標。運動局說，台中市首創「國民暨兒童運動中心」，積極結合周邊綠地與戶外設施，打造室內外兼具的友善運動環境。目前全市國兒運中心使用人次已突破400萬大關，未來市府將持續優化軟硬體，規劃更多元、優質的兒童運動與休閒競賽，滿足市民的運動需求。