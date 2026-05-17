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▲《21世紀大君夫人》因為歷史、演技、政治等爭議問題，導致聲勢開高走低。（圖／YouTube@MBCdrama）

▲IU在生日會上哽咽道歉，並且90度鞠躬，疑似回應《21世紀大君夫人》爭議。（圖／翻攝自X）

韓國人氣歌手兼演員IU（李知恩）昨（16）日迎來33歲生日，特地舉辦《Happy IU Day》迷你粉絲見面會，與粉絲UAENA一起度過特別時光。除了聊天互動之外，現場還一同觀看戲劇《21世紀大君夫人》大結局，不過活動尾聲時，IU突然數度哽咽發言，甚至向粉絲90度鞠躬致謝，也讓不少人猜測，似乎與近期作品爭議有關。IU近期主演的《21世紀大君夫人》從播出後便引發不少討論，包含劇情安排與演技表現都出現兩極評價。活動上，IU坦言自己最近思考很多，也提到「如果讓大家失望，或是沒有展現成熟的一面，那都是我的錯」，這段話立刻被外界解讀為疑似回應近期輿論壓力，也讓現場粉絲聽得相當心疼。在與粉絲分享心情時，IU表示自己身為受到大家喜愛的人，更應該帶著責任感面對所有事情，她坦承若一開始能做得更好，也許很多事情就不會演變成現在這樣，因此未來會更加努力，不浪費每一分每一秒，希望成為讓UAENA感到驕傲的人。說到激動處時，IU更一度聲音顫抖，情緒明顯受到影響。活動最後，IU向現場粉絲深深90度鞠躬，並真誠告白：「雖然這句話有點晚，但我真的很愛你們。」她感性表示即便自己仍有很多不足，但粉絲始終願意給予機會與支持，這份陪伴讓她非常感謝，IU一邊哽咽、一邊向UAENA傳達謝意的畫面曝光後，也迅速在韓網與社群瘋傳。相關片段曝光後，大批UAENA紛紛留言安慰IU，認為她已經足夠努力，不需要把所有責任攬在自己身上。也有不少粉絲表示，比起戲劇爭議，更希望IU能好好照顧自己的情緒與健康，雖然《21世紀大君夫人》評價出現兩極，但IU真誠面對粉絲的態度，仍讓許多人相當感動。