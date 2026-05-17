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◼︎新北市5月18日停水範圍一次看

▲新北市新莊區5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎桃園市5月18日停水範圍一次看

▲桃園市5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台中市5月18日停水範圍一次看

▲台中市沙鹿區5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市南屯區5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市5月18日停水範圍一次看

▲台南市南區5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台南市永康區5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎彰化縣5月18日停水範圍一次看

▲彰化縣5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣5月18日停水範圍一次看

▲雲林縣斗南鎮5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎南投縣5月18日停水範圍一次看

▲南投縣5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義市5月18日停水範圍一次看

▲嘉義市5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲嘉義市5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲嘉義市5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎宜蘭縣5月18日停水範圍一次看

▲宜蘭縣5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台東縣5月18日停水範圍一次看

▲台東縣5月18日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月18日（週一）在上述10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達 23小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月18日停水影響範圍與時間，以及供水站位置懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：瓊林南路108號前破管搶修新莊區：瓊林南路。停水原因：圓山加壓站出水馬達停機復興區：三民里。停水原因：正德路路段汰換管線工程沙鹿區：埔子里。停水原因：南屯區豐安街等汰換管線工程南屯區：文心南七路、永春東二路、永順路、豐功路、豐安街、豐順街。停水原因：南區福吉路及建南街等汰換管線工程南區：健民街、夏林路、府緯街、建南路、福吉一街、福吉三街、福吉二街、福吉五街、福吉四街、福吉路。停水原因：水利局永康區污水下水道改遷工程永康區：富強路一段207至275號(單數側/含巷弄)、富強路一段279巷3號至15號(單數側)、富強路一段279巷(7弄、13弄、31弄)、富強路一段185巷4號至14號(雙數側)、富強路一段185巷(2弄、10弄)。停水原因：管線汰換工程員林市：光明南街18巷中正路1巷29、20、16弄等沿線巷弄。停水原因：斗南鎮埤麻小區大東汰換管線工程斗南鎮：大東里(雲86、雲84)，大東里大東。停水原因：小區不明漏水點查修南投市：育樂一街、育樂路。信義街(含巷弄) 、平和里。停水原因：自來水管線遷移西區：新榮路46~106號及71巷、80巷(以上包含巷弄)。西區：垂楊路796~842號及822巷，以上包含巷弄。西區：垂楊路548~578號。停水原因：深溝廠配合零星管遷宜蘭市：嵐峰路一段199巷及健康路一段55巷。停水原因：汰換管線工程臺東市：強國街、馬亨亨大道。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。