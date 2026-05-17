記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月18日（週一）在新北市、桃園市、台中市、台南市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣上述10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達 23小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月18日停水影響範圍與時間，以及供水站位置懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎新北市5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月17日上午11時29分至18日上午11時 (約23小時)
停水原因：瓊林南路108號前破管搶修
📍影響區域
新莊區：瓊林南路。
◼︎桃園市5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日凌晨0時至06時 (共6小時)
停水原因：圓山加壓站出水馬達停機
📍影響區域
復興區：三民里。
◼︎台中市5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至17時 (共9小時)
停水原因：正德路路段汰換管線工程
📍影響區域
沙鹿區：埔子里。
🕦停水時間：5月18日上午08時30分至17時 (共8小時半)
停水原因：南屯區豐安街等汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：文心南七路、永春東二路、永順路、豐功路、豐安街、豐順街。
◼︎台南市5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午09時至17時 (共8小時)
停水原因：南區福吉路及建南街等汰換管線工程
📍影響區域
南區：健民街、夏林路、府緯街、建南路、福吉一街、福吉三街、福吉二街、福吉五街、福吉四街、福吉路。
🕦停水時間：5月18日上午09時至17時 (共8小時)
停水原因：水利局永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：富強路一段207至275號(單數側/含巷弄)、富強路一段279巷3號至15號(單數側)、富強路一段279巷(7弄、13弄、31弄)、富強路一段185巷4號至14號(雙數側)、富強路一段185巷(2弄、10弄)。
◼︎彰化縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至18時 (共10小時)
停水原因：管線汰換工程
📍影響區域
員林市：光明南街18巷中正路1巷29、20、16弄等沿線巷弄。
◼︎雲林縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至18時 (共10小時)
停水原因：斗南鎮埤麻小區大東汰換管線工程
📍影響區域
斗南鎮：大東里(雲86、雲84)，大東里大東。
◼︎南投縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日下午13時至17時 (共10小時)
停水原因：小區不明漏水點查修
📍影響區域
南投市：育樂一街、育樂路。信義街(含巷弄) 、平和里。
◼︎嘉義市5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至18時 (共10小時)
停水原因：自來水管線遷移
📍影響區域
西區：新榮路46~106號及71巷、80巷(以上包含巷弄)。
西區：垂楊路796~842號及822巷，以上包含巷弄。
西區：垂楊路548~578號。
◼︎宜蘭縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日下午13時至17時 (共4小時)
停水原因：深溝廠配合零星管遷
📍影響區域
宜蘭市：嵐峰路一段199巷及健康路一段55巷。
◼︎台東縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至16時 (共8小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
臺東市：強國街、馬亨亨大道。
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦停水時間：5月17日上午11時29分至18日上午11時 (約23小時)
停水原因：瓊林南路108號前破管搶修
📍影響區域
新莊區：瓊林南路。
🕦停水時間：5月18日凌晨0時至06時 (共6小時)
停水原因：圓山加壓站出水馬達停機
📍影響區域
復興區：三民里。
🕦停水時間：5月18日上午08時至17時 (共9小時)
停水原因：正德路路段汰換管線工程
📍影響區域
沙鹿區：埔子里。
🕦停水時間：5月18日上午08時30分至17時 (共8小時半)
停水原因：南屯區豐安街等汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：文心南七路、永春東二路、永順路、豐功路、豐安街、豐順街。
◼︎台南市5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午09時至17時 (共8小時)
停水原因：南區福吉路及建南街等汰換管線工程
📍影響區域
南區：健民街、夏林路、府緯街、建南路、福吉一街、福吉三街、福吉二街、福吉五街、福吉四街、福吉路。
停水原因：水利局永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：富強路一段207至275號(單數側/含巷弄)、富強路一段279巷3號至15號(單數側)、富強路一段279巷(7弄、13弄、31弄)、富強路一段185巷4號至14號(雙數側)、富強路一段185巷(2弄、10弄)。
◼︎彰化縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至18時 (共10小時)
停水原因：管線汰換工程
📍影響區域
員林市：光明南街18巷中正路1巷29、20、16弄等沿線巷弄。
🕦停水時間：5月18日上午08時至18時 (共10小時)
停水原因：斗南鎮埤麻小區大東汰換管線工程
📍影響區域
斗南鎮：大東里(雲86、雲84)，大東里大東。
◼︎南投縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日下午13時至17時 (共10小時)
停水原因：小區不明漏水點查修
📍影響區域
南投市：育樂一街、育樂路。信義街(含巷弄) 、平和里。
◼︎嘉義市5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至18時 (共10小時)
停水原因：自來水管線遷移
📍影響區域
西區：新榮路46~106號及71巷、80巷(以上包含巷弄)。
◼︎宜蘭縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日下午13時至17時 (共4小時)
停水原因：深溝廠配合零星管遷
📍影響區域
宜蘭市：嵐峰路一段199巷及健康路一段55巷。
◼︎台東縣5月18日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月18日上午08時至16時 (共8小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
臺東市：強國街、馬亨亨大道。
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。