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台灣最強博物館最新排行！國家鐵道博物館強勢榮登新冠軍

▲鐵道博物館去年7月31日開幕，到了2026年直接晉升成為最強博物館景點。（圖／蕭涵云攝）

2026 年博物館類景點觀光人次排行（統計期間 1 至 3 月）

▲觀光署2026 年第一季最新統計資料，最強的博物館景點由「國家鐵道博物館」榮登冠軍。（圖／Gemini生成）

台灣最強博物館新王登基！國家鐵道博物館亮點一次看

▲鐵道博物館就位於松山區，搭乘松山新店線綠線捷運就能輕鬆抵達。（圖／蕭涵云攝）

▲留下了台北市區內唯一仍行駛於地面鐵軌上的「活火車」，能夠搭乘到DR2303 號藍皮柴油客車。（圖／國家鐵道博物館）

▲國家鐵道博物館乘車體驗路線。（圖／國家鐵道博物館）

台灣最強博物館景點排名大洗牌了！據觀光署最新統計資料，2026 年第一季最強的博物館景點由榮登冠軍，3 個月間吸引 404 萬人次到訪，直接超車去年冠軍佛光山佛陀紀念館；而台南的「奇美博物館」也因為埃及特展帶動，遊客人次大幅增長。據觀光署公布的國內遊憩景點人數統計，在台灣博物館類別當中，2026 年 1 至 3 月最強博物館景點為「國家鐵道博物館」，3 個月間吸引 404 萬遊客到訪，直接創下博物館類別的新紀錄。至於去年表現亮眼的嘉義市立美術館則跌到了第 5 名；去年冠軍佛光山佛陀紀念館則維持在第二名的位置。此外，今年 1 月底開始舉辦《埃及之王：法老》特展的台南奇美博物館，遊客人次也大幅提升，今年 1 至 3 月就累積了 32 萬 9,000 遊客人次，成績已大幅超越去年，差一點就闖入前十名。事實上，國家鐵道博物館能登上最強博物館的寶座，主要得益於優越的地理位置。在觀光署統計時，該景點是與松山文創園區、臺北文化體育園區（大巨蛋）合併計算，交通便利成為其最大優勢。而國家鐵道博物館最早於 2019 年獲行政院正式核定設立，目前正進行「臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區計畫」，以為目標開展各項業務。最終經過多年努力，終於在2025年7月31日正式開幕。國家鐵道博物館園區內還有大量老舊火車站留下來的各種機具、文書類內容等，車輛部分則有S200型柴電機車、35H1000型煤斗車等古老的經典車款，成為鐵道迷朝聖的天堂。國家鐵道博物館更特別的是，在 1989 年台北鐵路地下化專案過後，這裡留下了台北市區內唯一仍行駛於地面鐵軌上的，也是目前全台灣唯一能夠搭乘到DR2303 號藍皮柴油客車的地點。目前該車於台北市信義區的國家鐵道博物館（原台北機廠）園區內動態運轉，民眾可以從鐵博東站搭到西站，單程車程約 10 分鐘，每天總共 10 班次。國家鐵道博物館每日的乘車體驗票價為全票 150 元；優待票 75 元（適用於滿 6 歲以上未滿 12 歲兒童、年滿 65 歲以上長者）；未滿 6 歲兒童或身心障礙者則為免票。