美中「川習會」落幕。針對台灣議題，美國總統川普受訪時說「不願看到台獨」，藍營附和要求綠營放棄操作抗中保台，台北市長蔣萬安今（17）日受訪時反問競選對手沈伯洋，民進黨要刪除台獨黨綱嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對川普「不願見到台獨」說法，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前受訪表示，美國從以前到現在都是不希望兩岸有人「片面改變現狀」，川普的說法也沒跳脫這句話，這也是台灣多數人的想法，所謂「台獨」定義是台灣是主權獨立的國家，這就是現狀。他還說，如果有人想要敞開大門讓敵人入侵，那叫改變現狀，從頭到尾要改變現狀的只有中國。

萬安今日出席「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，會前受訪媒體問沈伯洋說台灣是主權獨立國家，現階段就是維持現狀，蔣萬安回應表示，我們都是台灣人，就是中華民國的國民，並強調「中華民國本來就是一個主權獨立的國家」。蔣萬安也反問民進黨是否願意刪除台獨黨綱。

更多「2026九合一」相關新聞。

相關新聞

密室逃脫「扮鬼吊頸」女員工不治　蔣萬安：中央應立專法管制

雙城論壇數據是破口？殷瑋轟沈伯洋：打臉中央政府政策

沈伯洋稱「調查里長是保護他們」　蔣萬安反問：那位里長被滲透？

60甲子園棒球特展開幕　蔣萬安：感謝棒球前輩為台灣棒球付出

呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...