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美中「川習會」落幕。針對台灣議題，美國總統川普受訪時說「不願看到台獨」，藍營附和要求綠營放棄操作抗中保台，台北市長蔣萬安今（17）日受訪時反問競選對手沈伯洋，民進黨要刪除台獨黨綱嗎？針對川普「不願見到台獨」說法，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前受訪表示，美國從以前到現在都是不希望兩岸有人「片面改變現狀」，川普的說法也沒跳脫這句話，這也是台灣多數人的想法，所謂「台獨」定義是台灣是主權獨立的國家，這就是現狀。他還說，如果有人想要敞開大門讓敵人入侵，那叫改變現狀，從頭到尾要改變現狀的只有中國。萬安今日出席「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，會前受訪媒體問沈伯洋說台灣是主權獨立國家，現階段就是維持現狀，蔣萬安回應表示，我們都是台灣人，就是中華民國的國民，並強調「中華民國本來就是一個主權獨立的國家」。蔣萬安也反問民進黨是否願意刪除台獨黨綱。