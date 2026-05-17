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川普稱「取決於中國」 外界關注北京反應

外界憂川普接受北京對台論述

川習會在稍早落幕！有外媒指出，美國總統川普（Donald Trump）不諱言將數十億美元對台軍售案形容為與中國的「談判籌碼」，引發外界質疑美國對台支持。有專家分析認為，川普可能無限期擱置這筆軍售案，以換取中國在經濟議題上讓步。根據紐約時報報導，台灣已等待數月，希望川普批准總值140億美元的軍售案，內容涵蓋飛彈、反無人機設備與防空系統，目的是強化台灣面對北京軍事威脅的防衛能力。然而川普如今卻將這項軍售與對中談判掛鉤。川普日前結束訪中行程、搭乘空軍一號離開中國後向媒體表示，他已在北京與中國國家主席習近平舉行峰會期間談及對台軍售問題。當福斯新聞（Fox News）問及是否會批准該軍售案時，川普表示：「不，我目前暫時擱置，這取決於中國。」他並直言：「坦白說，這是一個非常好的談判籌碼，涉及大量武器。」報導指出，川普並未具體說明希望從中國換取什麼條件，但他長期要求中國大量採購美國飛機、乙醇、大豆、牛肉與高粱等產品。川普的說法，也被認為削弱了其政府部分官員此前向台灣保證的立場，即美國對台支持「堅定且不可談判」。在川習會前，美國跨黨派參議員曾公開呼籲，不應將台灣議題當成與中國交易的籌碼。諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國部總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析指出，川普似乎愈來愈可能無限期擱置這筆140億美元軍售案，以換取中國在經濟議題上讓步。報導指出，川普稱軍售「取決於中國」，似乎暗示球已經回到北京手中，但中國官方目前尚未對相關言論做出回應。川習會首日，習近平曾向川普強調，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」，並警告若處理不慎，恐讓整體美中關係陷入「極其危險的局面」。川普則在受訪時表示，經過與習近平長時間交談後，「我現在對台灣的了解，可能比對世界上幾乎任何國家都還多。」不過，川普之後又提及，可能與台灣總統賴清德通話。此舉若成真，勢必激怒北京。若川普真的與台灣總統直接通話，他將成為自1979年美國與台灣斷交、承認中華人民共和國以來，首位已知與台灣領導人通話的現任美國總統。中國一向強烈反對美台高層接觸。分析指出，川普此舉可能引發雙重風險。若批准軍售，北京恐採取報復措施；若遲遲不批准，也可能引發美國國會要求政府加強支持台灣的壓力。專家認為，中方若欲藉台灣問題對川普政府施壓，可能減少美國農產品採購，或進一步限制稀土出口。不過，習近平已同意今年訪美，也可能利用後續峰會與協議影響川普決策。川普在接受福斯新聞專訪時，也再次指控台灣以「不公平方式」取得全球領先的半導體產業優勢，並稱台灣「欠美國很多」。川普說：「他們偷走了我們的晶片產業。」並表示：「台灣最好冷靜一點，中國最好也冷靜一點。」他同時強調台灣面對中國軍事威脅的脆弱性，指出美國距離台灣「有數千英里遠」。報導指出，更令台灣擔憂的是，川普的談話內容顯示，他似乎部分接受北京對兩岸局勢的說法，即認為台灣是造成緊張局勢的重要原因之一。川普受訪時則表示：「當你追求獨立時，就是一件危險的事。他們想獨立，是因為他們想打一場仗，而且他們認為背後有美國支持。」他也表示，希望維持現狀，也就是台灣實際上與中國分治，但不正式宣布獨立的狀態。紐約智庫外交關係協會亞洲研究員石可為（David Sacks）表示，川普的言論「表明習近平對台灣問題的陳述對川普產生了影響。習近平毫無疑問將台灣描繪成兩岸緊張局勢的根源，並將實際上並不存在的台灣追求獨立視為需要管控的核心風險。」