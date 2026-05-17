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親曝「台獨」兩大意涵 賴清德：台灣不屬於中共一部分、與中共互不隸屬

認同台灣就是國家主人 賴清德：就是台澎金馬2300萬人

總統暨民進黨主席賴清德今（17）日出席民進黨創黨40週年青年座談會，致詞細數民進黨創黨40週年與總統直選30週年來，民主前輩努力的過程，提及1999年民進黨黨代表大會所通過的「台灣前途決議文」，這也是民進黨目前奉行的政策，台灣已是主權獨立國家，與中共互不隸屬，此外前總統蔡英文過去所宣布四個堅持，大家都可以清楚知道，所謂「台獨」背後的兩個意涵，「其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。賴清德今日出席民進黨創黨40週年青年座談會，特別點出1986年、1990年、1996年、2000年四個時間點，分別是民進黨創立、野百合學運、台灣首次總統直選，最後則是台灣首次政黨輪替。賴清德也提及1999年民進黨黨代表大會所通過的「台灣前途決議文」，這個決議文就是目前民進黨奉行的政策，台灣已經是一個主權獨立的國家，《憲法》上叫做中華民國。主權和中華人民共和國互不隸屬，前途由2300萬人決定。賴清德強調，這段決議文可以看出來，就台灣已經是一個主權獨立的國家了，前總統蔡英文在2021年的國慶，也特別向全國人民發表「四個堅持」，就是永遠要堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途必須由2300萬人決定。賴清德說明，無論是民進黨「台灣前途決議文」，或是前總統的四個堅持，都是目前民進黨、或自己領導的政府所推動的國家政策。所謂「台獨」這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。賴清德也向現場年輕朋友喊話，為了國家的未來要繼續努力，希望大家一起團結，捍衛國家主權，維護台灣的民主，照顧全體人民。沒有國家主權就沒有民主，沒有主權，人民何來做主？人民也不可能有民主，國家沒有主權，人民就沒有所有權，沒有國家哪裡還有自己與個人。賴清德說，自己擔任總統就是三軍統帥，到陸海空軍官校，大禮堂都放了一對對聯，就是「為何而戰，為中華民國而戰；為誰而戰，為台澎金馬 2300萬人而戰」，很清楚中華民國在台灣70、80年，已經跟台灣融合為一體。賴清德表示，那民進黨2004年的「族群多元國家一體決議文」也是這樣的主張。所謂「族群多元」是指在台灣不管先來後到哪一個族群，只要認同台灣，就是這個國家的主人。國家一體意思是說，因為每個人的生活環境不同，所產生的國家認同自然會不一樣，都應該互相尊重。有些是台灣認同，有些是中華民國認同。但是無論是何種認同都一樣，國家的內涵就是領土、人民、主權和政府。賴清德說，可以去看《憲法》第二條，中華民國主權屬於國民全體，第三條，擁有中華民國國籍者為中華民國國民。所以可想而知，中華民國主權是屬於擁有中華民國國籍者。那誰擁有中華民國國籍？就是台澎金馬2300萬人。最後賴清德說，無論稱作中華民國、中華民國台灣或台灣，基本上，不管是國際上怎麼稱呼我們，基本上就是台澎金馬2300萬人，另強調台灣民主運動是何等的艱辛，是由許多人不分族群、不分地域共同打拚的結果，要去珍惜得來不易的民主，然後繼續守護民主、深化民主，給下一代一個更好的國家。