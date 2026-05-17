二手遊戲市場是許多玩家挖寶的好地方，許多懷舊的熱門遊戲片，在多年後價格下殺，但仍有極大的紀念價值，但近日卻有網友在日本二手市場發現一片 Wii 經典遊戲《瑪利歐網球GC》，售價只要110日圓（約新台幣23元），想不到開箱後內容物竟然是「成人片」，怪奇經歷在社群引發討論。
據該名日本網友在 X 的貼文分享，他和往常一樣在名為「Outlet／Junk（出清／報廢品）」二手專區逛逛時，發現任天堂的經典大作《瑪利歐網球GC》，標價竟然只要110日圓，原以為自己撿了大便宜，出於好奇心，當下打開確認，但映入眼簾的不是熟悉的瑪利歐與路易吉，而是一片成人影片 DVD。
貼文曝光後，在 X 上已經超過600萬觀看，不少網友留言回應，「這樣算賺到嗎」、「好險有先看一下」、「現在二手市場真的越來越不能信了」、「這好危險，如果是未成年買到怎麼辦」、「真的是在開盲盒，購物要小心」。
《瑪利歐網球GC》最初是在2004年10月發行，2009年重新以 Wii 的作品發行，遊戲有18名可玩角色，能操作瑪利歐、路易吉、碧姬公主與庫巴等經典人物，每位角色還擁有專屬強力擊球，甚至能直接把對手打飛，誇張演出至今仍被不少玩家視為系列巔峰。
在台北地下街經營玩具、電玩買賣店家的陳老闆接受《NOWNEWS》訪問時提及，文中日本網友所說的店家，性質應該不是專門以遊戲買賣為主，現在的遊戲專門店家，在收購舊遊戲時，都會嚴格把關內容，甚至透過機台測試光碟內容，才能完成上架避免糾紛。
陳老闆強調，二手市場最常遇到的還是網路詐騙，「畢竟現場交易，消費者可以當下確認內容，但在網路上，錢付出去就沒了」，提醒民眾，若想購買正版遊戲、玩具、模型相關的產品，除了自身要有一定研究外，也要盡量避免「非認證平台、無法面交」的交易。
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《瑪利歐網球GC》最初是在2004年10月發行，2009年重新以 Wii 的作品發行，遊戲有18名可玩角色，能操作瑪利歐、路易吉、碧姬公主與庫巴等經典人物，每位角色還擁有專屬強力擊球，甚至能直接把對手打飛，誇張演出至今仍被不少玩家視為系列巔峰。
陳老闆強調，二手市場最常遇到的還是網路詐騙，「畢竟現場交易，消費者可以當下確認內容，但在網路上，錢付出去就沒了」，提醒民眾，若想購買正版遊戲、玩具、模型相關的產品，除了自身要有一定研究外，也要盡量避免「非認證平台、無法面交」的交易。