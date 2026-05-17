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明天全台多雲到晴 南台灣有午後雷雨

▲未來一周沒有鋒面影響，全台大致為多雲到晴的悶熱天氣，午後因熱對流影響會有雷雨出現。（圖／中央氣象署）

周四水氣增多 午後雷雨範圍擴大

▲未來一周各地白天高溫悶熱，高溫都能來到30度以上，尤其是中南部可達33至35度。（圖／中央氣象署）

未來一周全台大致為多雲到晴的悶熱天氣，高溫都能超過30度，中央氣象署表示，周一至周三（5月18日至5月20日）全台天氣穩定，但需留意午後雷陣雨，特別是周一南部山區有局部大雨，周四（5月21日）水氣增多，桃園以北零星陣雨，午後雷陣雨範圍也將擴大。氣象署預報員曾昭誠指出，明天周一，全台都是多雲到晴的穩定天氣，只有東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，但要注意「南台灣、新竹以南山區」會午後雷陣雨，特別是南部山區有局部大雨發生機率，氣象署也將視情況發布「大雨特報」、「大雷雨即時訊息」。曾昭誠說明，周二、周三主要吹東南風，全台仍維持多雲到晴，台東、恆春半島有零星短暫降雨，午後雷陣雨範圍落在「大台北、宜蘭、各地山區」；周四、周五水氣稍微增多，屆時桃園以北、台東、恆春半島都有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有雷陣雨。周六、周日吹西南風，各地天氣仍以多雲為主，大台北、宜蘭、花蓮、中部以北山區有午後雷陣雨，宜蘭、北部山區雨勢較明顯。未來一周氣溫方面，各地白天高溫悶熱，高溫都能來到30度以上，尤其是中南部33至35度，南部近山區上看36度，氣象署也將發布「高溫資訊」；夜晚清晨各地低溫則是22至25度。