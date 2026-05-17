我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼李珠珢展現全方位發展的企圖心，想挑戰戲劇領域，尤其很想演互甩巴掌的狗血劇情，並有信心表現得很好。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲▼李珠珢直播創下10分鐘被打賞50萬元的新紀錄，她驚訝表示不知道這件事，很感謝粉絲。（圖／記者吳翊緁攝影）

富邦啦啦隊韓籍女神李珠珢今（17）日出席一日店長活動，她展現全方位發展的企圖心，想挑戰戲劇領域，尤其很想演互甩巴掌的狗血劇情，並有信心表現得很好，不過也表明自己的底線和尺度，「太色情、太露的戲路不行！」李珠珢日前和隊友李雅英拍攝一支有掌摑劇情的短片，被問到是否想挑戰演戲，她露出自信的表情，「如果有機會演戲，肯定會表現得很好！」談到想嘗試的角色，她感興趣的類型是「可憐、悲傷的角色」，也很想演哭戲。此外，李珠珢還說很想試試看八點檔灑狗血、大家互賞巴掌的劇情，不過，她也附上但書，「只要是不要太裸露、太色情的角色戲路都可以」，至於有沒有想合作的男演員，李珠珢用中文大笑說：「沒有！」對於日前首度和直播平台合作，創下開播10分鐘被抖內50萬元的新紀錄，李珠珢驚訝表示不知道這件事，「覺得非常的訝異，非常感謝粉絲，覺得我們的粉絲們很了不起！」她坦言一開始面對直播鏡頭非常緊張，但想到能跟粉絲直接互動、溝通，緊張感便緩解許多。李珠珢人紅是非多，過去承受不少網路負評，甚至當眾落淚，被問到目前的心理狀態，她語氣堅定地表示：「其實每個人都是有可能會受傷的，但是我們還是要打贏這些惡評，我們還是要繼續下去fighting ，go！」