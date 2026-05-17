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北京川習會落幕，全球地緣政治悄然發生變化，過去台灣社會常憂心，美中談判時，台灣被當成隨時可被妥協的附屬條款，政治評論員吳靜怡認為，這次會談結果跌破眾人眼鏡，台灣的戰略格局沒有被壓縮，反而在國際媒體的聚光燈下，迎來歷史性的全面升級。吳靜怡觀察，在川習會48小時前台灣出現在媒體標題的比例僅有15.4%，大多是關稅或晶片管制的報導中，屬於附帶提及的客體；到了雙邊會中的比例提升至22.1%，台灣被標註為美中關係最核心的致命紅線；而會後48小時台灣在新聞標題的出現率攀升至44.8%，在主流外媒的核心樣本中，標題提及率直逼八成以上，國際媒體呈現了罕見的「台灣優先標題（Taiwan-first headline）」現象。當「台灣」二字直接進入全球新聞的Headline，國際輿論的論述主詞就改變了，媒體不再只是被動報導「川普與習近平談到台灣」，而是直接探討「台灣如何強硬回應川普」、「台灣的實體防衛與軍售走向」以及「台灣晶片如何牽動全球AI供應鏈」，這代表台灣從被討論的政治客體，升級為全球獨立討論的關鍵國家，在全球報導來源中，美、日媒體展現了最高度關注，日本首相高市早苗更在第一時間與川普通話，直接將台灣鎖定在印太的多邊架構中。吳靜怡認為，全球網友的關注焦點，轉向探求台灣實體的獨立自主性，受到川普直白發言與台灣官方強烈主權回擊的觸發，全球搜尋量爆發式增長，熱門關鍵字包括「台灣已經獨立（Taiwan already independent）」、「誰在治理台灣（Who is running Taiwan）」以及「台灣台積電亞利桑那（Taiwan TSMC Arizona）」。數據顯示，台灣在全球的搜尋趨勢在一周內飆升約200%，網民關心的主題從過去的「台灣是否會被交易」，徹底轉變為「台灣主權現狀」、「台灣總統是誰」與「台灣晶片供應鏈角色」，讓國際媒體開始改用「台灣自己怎麼說」，而非「美中怎麼談台灣」作為報導主軸。將時間軸拉長，北京先前試圖透過施壓，阻擋總統賴清德出訪史瓦帝尼，企圖將台灣困在外交封鎖中，但賴清德成功完成訪問，展現台灣不會因壓力退縮的決心。吳靜怡認為，習近平的策略是封鎖，台灣的選擇是突圍；習近平想縮小台灣，台灣用堅定的主體性讓世界看見更大的格局，這就是川習會後最清楚的結論，台灣不再是附屬，台灣就是全球戰略主體，在這場國際博弈中，台灣已經贏得戰略高地。