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鑄件大廠永冠-KY（1589）財報難產危機持續擴大，先前因未如期申報2025年度財務報告，已自今年4月7日起停止上市有價證券買賣，現在又未能如期繳交第一季財報，若後續仍無法補正，最快可能於11月18日下市。證交所先前表示，永冠-KY因公司未在法定期限內公告申報114年度財務報告，已符合停止買賣規定，因此4月7日起停止其上市有價證券買賣。根據規定，如果公司連續停止買賣滿6個月仍未補正，最快將於10月8日對外公告，並加計40天期間，最快可能在今年11月18日下市。根據金管會統計，上市櫃公司應申報2025年財報家數中，僅永冠-KY未如期出具財報。現今又傳出第一季財報難產，針對財報再度延宕，公司發布重訊說明，未能按時公告第1季合併財報，主因是簽證會計師異動影響，公司目前正積極遴選接任會計師，將在完成會計師遴選後，儘速辦理財報核閱與申報。永冠-KY先前未交年報時，也曾被指是因會計師無法取得完整評估資料，導致查核程序無法完成。