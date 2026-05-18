美式賣場好市多（Costco）是不少家庭採購生鮮蔬果、各式熟食的好去處，近期有一名會員買了一袋「球芽甘藍」（抱子甘藍）。不確定要冷藏，還是冷凍保存，於是上網發問，不過許多人認為，球芽甘藍吃起來苦味，很難吃，不過有內行民眾分享，只要掌握料理秘訣，球芽甘藍就會化身美味料理，小孩也超愛。
冷凍口感變爛 先燙過再冷凍最好
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文詢問，好市多販售的球芽甘藍，買回家之後能不能直接放進冷凍保存？有內行人解答，球芽甘藍放進冷凍，葉片會凍傷變黃，看起來不好吃，味道也會變苦，如果要冷凍的話，冷凍前最好就先洗好、燙到半熟再冷凍，煮的時候不用退冰，直接料理，「真心建議不要冷凍，之前有買過團購的冷凍，吃起來又苦又水水爛爛的，後來全部丟掉」。
球芽甘藍就像「迷你高麗菜」，很多人會誤以為它是小時候的高麗菜，但其實球芽甘藍是另一個品種的蔬菜，球芽甘藍是長在粗壯的莖幹旁，每顆小甘藍都是從葉片基部的「側芽」發育而成，一顆植株上可以結出幾十顆球芽甘藍。球芽甘藍和高麗菜、花椰菜等都是十字花科蔬菜，營養師老辜曾分享，十字花科植物含有「異硫氰酸酯」，具有抗氧化與抗發炎作用，同時減少「前發炎性細胞激素(TNF-α、IL-1β與IL-6)」的含量，可預防動脈粥狀硬化的心臟疾病。
自帶苦味勸退原PO 內行料理法讓小孩也愛
不過有許多人表示，球芽甘藍吃起來有一種苦味，難以下嚥，「很苦」、「難吃」、「不管怎麼吃都有苦味跟一個菜味（我本身不愛），試過水煮、炒蒜頭、加橄欖油烤」、「真的是苦苦爛爛」、「苦到吃不下去」、「真的蠻苦的，我第一次買不知道，結果炒好小孩完全不吃」。
有內行民眾對此提供把球芽甘藍變好吃的訣竅，「烤過很香，小孩也喜歡」、「切奶油或橄欖油跟白玉小馬鈴薯一起煎香，待快起鍋前幾分鐘放蘑菇一起乾煎，最後再灑黑胡椒或胡椒鹽調味，也可灑些起司，很好吃，以上材料用烤也行」、「好吃！60度左右熱水清洗，切對半、再對半，調味、氣炸烤箱～完美」、「這個好吃，我都切一半加橄欖油、鹽、胡椒拿去烤或氣炸吃」、「洗淨切半，跟番茄一起用玫瑰鹽、橄欖油、蒜頭攪拌均勻，進氣炸鍋烤到微焦風味絕佳」。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文詢問，好市多販售的球芽甘藍，買回家之後能不能直接放進冷凍保存？有內行人解答，球芽甘藍放進冷凍，葉片會凍傷變黃，看起來不好吃，味道也會變苦，如果要冷凍的話，冷凍前最好就先洗好、燙到半熟再冷凍，煮的時候不用退冰，直接料理，「真心建議不要冷凍，之前有買過團購的冷凍，吃起來又苦又水水爛爛的，後來全部丟掉」。
球芽甘藍就像「迷你高麗菜」，很多人會誤以為它是小時候的高麗菜，但其實球芽甘藍是另一個品種的蔬菜，球芽甘藍是長在粗壯的莖幹旁，每顆小甘藍都是從葉片基部的「側芽」發育而成，一顆植株上可以結出幾十顆球芽甘藍。球芽甘藍和高麗菜、花椰菜等都是十字花科蔬菜，營養師老辜曾分享，十字花科植物含有「異硫氰酸酯」，具有抗氧化與抗發炎作用，同時減少「前發炎性細胞激素(TNF-α、IL-1β與IL-6)」的含量，可預防動脈粥狀硬化的心臟疾病。
不過有許多人表示，球芽甘藍吃起來有一種苦味，難以下嚥，「很苦」、「難吃」、「不管怎麼吃都有苦味跟一個菜味（我本身不愛），試過水煮、炒蒜頭、加橄欖油烤」、「真的是苦苦爛爛」、「苦到吃不下去」、「真的蠻苦的，我第一次買不知道，結果炒好小孩完全不吃」。
有內行民眾對此提供把球芽甘藍變好吃的訣竅，「烤過很香，小孩也喜歡」、「切奶油或橄欖油跟白玉小馬鈴薯一起煎香，待快起鍋前幾分鐘放蘑菇一起乾煎，最後再灑黑胡椒或胡椒鹽調味，也可灑些起司，很好吃，以上材料用烤也行」、「好吃！60度左右熱水清洗，切對半、再對半，調味、氣炸烤箱～完美」、「這個好吃，我都切一半加橄欖油、鹽、胡椒拿去烤或氣炸吃」、「洗淨切半，跟番茄一起用玫瑰鹽、橄欖油、蒜頭攪拌均勻，進氣炸鍋烤到微焦風味絕佳」。